Tunis abrite le 27e Forum africain de la réassurance

L’Organisation africaine des assurances (OAA) organisera son 27e Forum africain de la réassurance du 2 au 4 octobre prochain à Tunis. L’événement sera co-organisé par la Fédération tunisienne des sociétés d’assurance (Ftusa) et la société de réassurance Tunis Ré.

«Le rôle des compagnies d’assurance et de réassurance dans le soutien aux économies africaines» sera le thème du forum dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales et compte tenu du potentiel économique du continent africain, a déclaré à l’agence Tap Hatem Amira, directeur exécutif de la Ftusa.

Ce sera l’occasion pour les professionnels africains de l’assurance et de la réassurance d’échanger expertises et expériences. «Les liens financiers vont se renforcer et une relance des secteurs d’activité est recherchée», a ajouté Amira.

L’Afrique – simple importateur de matières premières – s’est fixé l’objectif ambitieux de rester au fait des progrès technologiques et des principes de l’économie numérique.

Plus de 600 participants venus de plusieurs pays africains, arabes et européens sont attendus, ainsi que des conférenciers et des experts en assurance et réassurance.

En tête de l’ordre du jour figurent les tendances mondiales en matière de réassurance, la situation économique du secteur et sa contribution au financement de projets d’infrastructure en Afrique.

Les réunions des comités techniques et du comité exécutif devraient se tenir le 1er octobre.

Cette 27e édition était initialement prévue du 7 au 11 octobre au Gabon avant d’être déplacée à la demande des autorités gabonaises à la suite des élections générales (26 août) suivies d’un coup d’État militaire.

D’après Tap.