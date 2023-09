Chemtou : sur les traces de la route romaine du marbre en Tunisie

Au nord-ouest de la Tunisie se trouve un trésor antique qui unit les terres d’Afrique du Nord à la ville éternelle de Rome : la «Route romaine du marbre».

Cet itinéraire historique extraordinaire, qui s’étend des carrières de Simitthus (aujourd’hui Chemtou), localisées à une vingtaine de kilomètres de l’actuelle ville de Jendouba, à proximité de la frontière tuniso-algérienne, jusqu’à Rome, est un hommage à la maîtrise de l’ingénierie romaine antique et à la richesse des ressources naturelles de la Tunisie, notamment son précieux marbre.

Ce serait l’empereur Hadrien qui aurait ordonné sa construction pour le transport des marbres de Chemtou, ancienne cité numide remontant au Ve siècle av. J.-C. jusqu’à Rome via Tabarka. Romanisée, elle s’éteindra vers le IXe-Xe siècle.

Se trouvant au carrefour de deux importantes routes : celle qui relie Carthage à Hippo Reggius (actuelle Annaba) et celle qui relie Thabraca (actuelle Tabarka) à Sicca Veneria (actuelle Le Kef), Chemtou est surtout connue pour ses carrières, d’où le marbre jaune antique (marmor numidicum ou giallo antico) était extrait; il s’agissait de l’un des marbres les plus précieux de l’Empire romain.

Avec des vestiges s’étendant sur une période de 1 500 ans, le site est vaste de plus de 80 hectares et fouillé de façon incomplète : après une fouille partielle à la fin du XIXe siècle, une campagne de fouilles réalisée depuis la fin des années 1960 par une équipe archéologique tuniso-allemande a permis de mettre au jour certains éléments de la cité, ainsi qu’une voie la reliant à Thabraca et permettant d’acheminer le marbre vers la mer Méditerranée.

Les vestiges exhumés sont typiques des cités romaines avec temples, thermes, aqueduc, amphithéâtre ainsi que logements pour les ouvriers carriers dont le nombre pouvait dépasser un millier.

Musée de Chemtou.

En 2012, le gouvernement tunisien propose deux éléments du site pour un futur classement sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco : la nécropole numide, en tant que partie des mausolées royaux de Numidie, de la Maurétanie et des monuments funéraires pré-islamiques, ainsi que les carrières antiques de marbre numidique.

Inauguré en 1997, le musée archéologique de Chemtou est le fruit d’une coopération entre l’INP et le DAI Rome. Le 12 mai 1993, un spectaculaire trésor de 1 647 pièces d’or et une pièce d’argent de l’époque romaine, enfoui sous le règne de Flavius Honorius, est découvert au cours des travaux lancés en 1992.

Dans le musée sont présentés les résultats des fouilles entre 1965 et 1995. Dans la cour centrale, on peut trouver la reconstitution de la façade du sanctuaire numide, avec des fragments importants de la décoration architecturale du IIe siècle av. J.-C.