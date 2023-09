Un RTP élevé est-il synonyme de gros gains ?          

Si vous avez déjà joué dans un casino terrestre ou en ligne, vous avez probablement rencontré le terme « RTP », abréviation de « Return to Player » (retour au joueur), un calcul qui s’applique à une poignée de jeux de casino, tels que les machines à sous. (Source: Unsplash).

Il est essentiel de comprendre ce qu’est le RTP et comment il fonctionne afin de tirer le meilleur parti de votre session de jeu. Bien que le terme soit souvent utilisé, peu de joueurs comprennent vraiment comment le RTP est calculé et quel est l’impact de sa valeur sur les jeux de casino. En particulier, nombreux sont ceux qui pensent qu’un RTP élevé est synonyme de gains importants pour les joueurs. Mais est-ce vrai ? Et si ce n’est pas le cas, pourquoi ?

Rejoignez-nous pour découvrir ce qu’est le RTP, comment il fonctionne et s’il influence ou non le montant des gains des jeux de casino !

Qu’est-ce que le RTP ?

RTP (Return to Player) est un calcul mathématique qui montre aux joueurs combien d’argent ils peuvent s’attendre à recevoir de leur pari. Le RTP est calculé comme un montant moyen et exprimé en pourcentage. Voici un exemple de RTP :

La machine à sous Starburst a un RTP de 96,09%. Cela signifie que les joueurs peuvent s’attendre à recevoir, en moyenne, 96,09 € pour chaque tranche de 100 € qu’ils misent.

Selon le casino, vous pouvez généralement trouver le RTP d’un jeu dans la section d’aide ou de règles.

RTP dans les jeux de machines à sous

Les jeux de machines à sous sont une option très populaire dans les casinos en ligne. Il existe des milliers de jeux de machines à sous parmi lesquels vous pouvez choisir, chacun ayant des thèmes, des paiements et des RTP différents. De nombreux joueurs de machines à sous choisissent leur jeu en fonction de son RTP. Une stratégie courante des joueurs consiste à activer la fonction de rotation automatique pour faire tourner les rouleaux autant de fois que possible dans l’espoir de réussir leur chiffre d’affaires.

Cependant, comme les machines à sous contiennent des générateurs de nombres aléatoires (RNG), chaque tour est indépendant. Ainsi, chaque fois que vous pariez sur une machine à sous, vous avez la même chance de décrocher le jackpot. Il est même arrivé que des joueurs remportent un énorme gain dès leur premier tour !

Dans la plupart des juridictions, la loi exige que tous les fournisseurs de machines à sous en ligne indiquent le RTP de leurs jeux. En règle générale, un jeu de machines à sous en ligne digne de confiance a un RTP d’au moins 95 %.

Machines à sous avec le taux de retour au joueur (RTP) le plus élevé

Pour jouer à des machines à sous à RTP élevé, vous devez d’abord trouver un casino. Pour vous assurer que vous utilisez un casino de haute qualité et réglementé, nous vous recommandons d’utiliser un site de correspondance de casino (tel que Bigger Bass Bonanza). Après avoir créé un compte et effectué un dépôt, il est temps de sélectionner un jeu de machines à sous et de commencer à tourner !

Voici quelques exemples des meilleures machines à sous à RTP que vous pouvez jouer en ce moment :

Blood Suckers (Suceurs De Sang)

Développeur – NetEnt

RTP – 97,99 %

Fonctions bonus – Tours gratuits, symboles scatter, symboles wild

Aztec Gold: Mines (L’or aztèque : Mines)

Développeur – iSoftBet

RTP – 98,88 %

Fonctions bonus – Jeu bonus Pick and click

Book of 99 (Livre de 99)

Développeur – Relax Gaming

RTP – 99 %

Fonctions bonus – Tours gratuits, symboles en expansion, symboles sauvages

Quest to the West (Quête vers l’Ouest)

Développeur – Betsoft

RTP – 97,53 %

Bonus features – Symboles joker, Wilds ambulants

RTP exprimé sous forme d’avantage de la maison

Ailleurs dans le casino, principalement aux jeux de table tels que la roulette, vous verrez le RTP exprimé sous la forme d’un avantage de la maison. L’avantage de la maison est calculé de la même manière que le RTP, mais en sens inverse. Par exemple, à la roulette européenne, les paris sont assortis d’un avantage de la maison de 2,7 %. Cela signifie que pour 100 € misés, vous pouvez vous attendre à perdre 2,70 €. Le blackjack, le baccarat et le craps sont d’autres jeux de casino pour lesquels il existe un avantage de la maison.

Est-ce que le RTP élevé signifie que je peux gagner gros ?

Comme vous pouvez le constater, le RTP permet aux joueurs d’avoir une idée générale du montant qu’ils gagneront en jouant à un jeu particulier. Cependant, ce n’est pas aussi noir et blanc que cela. Jouer quelques tours à un jeu de casino ne signifie pas que vous récupérerez 95 % de vos mises, même si le jeu a un RTP de 95 %.

Comme indiqué précédemment, le RTP est basé sur des moyennes. Par conséquent, un joueur peut avoir une session extrêmement chanceuse et obtenir plusieurs gros gains d’affilée sur une machine à sous particulière. Quelques heures plus tard, un autre joueur tentera sa chance sur la même machine et connaîtra une série de pertes décevantes.

De même, bien qu’une machine puisse avoir un RTP de 95 %, cela ne signifie pas nécessairement que vous recevrez 95 € pour les 100 € misés. Après tout, le RTP est calculé sur le long terme. Dans la pratique, vous pouvez donc perdre la totalité de votre mise sans gagner d’argent, même si vous jouez à un jeu de casino dont le RTP est très favorable (>98 %).

En outre, de nombreux joueurs oublient que les casinos sont conçus pour tirer profit d’eux. La maison aura toujours un avantage, que les joueurs jouent aux machines à sous, à la roulette, au blackjack, au poker ou à tout autre jeu. Le RTP, comme d’autres calculs tels que la volatilité et la fréquence des coups, sera toujours en faveur du casino.

Machines à sous RTP

En outre, lorsqu’il s’agit de jeux de machines à sous en ligne, choisir les machines à sous au RTP le plus élevé n’est pas toujours la meilleure stratégie pour gagner gros. De nombreuses machines à sous comportent des tours de bonus et des fonctions qui peuvent permettre aux joueurs de gagner beaucoup d’argent. Par exemple, jouer à une machine à sous à jackpot progressif peut être plus rentable que de jouer à une machine à sous à RTP élevé.

Dans les machines à sous progressives, une partie de chaque mise du joueur contribue à la cagnotte globale. Au fil du temps, le jackpot atteint des montants incroyables, voire des millions. Choisir de jouer à une machine à sous progressive plutôt qu’à une machine à sous à RTP élevé peut se traduire par un résultat plus favorable pour les joueurs. Toutefois, comme pour tout ce qui concerne les jeux de casino, c’est une question de chance !

Comment jouer de manière responsable

De nombreux joueurs se laissent emporter par l’idée du RTP et de la possibilité de gagner gros. Les jeux de casino ayant un RTP élevé attirent généralement plus de joueurs qui pensent que c’est leur chance de toucher le jackpot. Or, comme nous l’avons vu, ce n’est généralement pas le cas. Il est donc important de comprendre les risques associés aux jeux d’argent et d’adopter des habitudes de jeu saines.

Voici quelques conseils pour jouer de manière responsable dans les casinos:

– Établissez un budget avant de jouer ;

– Prendre régulièrement des pauses ;

– S’abstenir de courir après les pertes ;

– Éviter de jouer sous l’influence ;

– Jouez seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre ;

– Cherchez un soutien professionnel si nécessaire.

Résumé

En résumé, le RTP est un calcul qui détermine combien les joueurs reçoivent, en moyenne, des paris qu’ils font sur des jeux de casino particuliers. Les joueurs de machines à sous utilisent notamment le RTP de chaque jeu pour se faire une idée de la valeur de leurs mises.

Dans l’ensemble, il n’est pas conseillé d’utiliser le RTP comme stratégie de jeu. Même les jeux ayant un RTP élevé peuvent entraîner des pertes importantes pour les joueurs. En outre, certains jeux, bien qu’ayant un RTP plus faible, présentent des caractéristiques supplémentaires qui peuvent permettre aux joueurs de réaliser des bénéfices substantiels.

Quoi qu’il en soit, vous, ou tout autre joueur, n’êtes pas assuré de gagner gros (ou pas du tout) dans les casinos terrestres ou en ligne. La majorité des jeux de casino populaires, tels que la roulette et les machines à sous, sont basés sur la chance plutôt que sur l’habileté.

C’est pourquoi nous vous recommandons vivement de choisir les jeux de casino en fonction de leur attrait plutôt que de leur RTP. Par exemple, pour les jeux de machines à sous, vous pouvez choisir un jeu en fonction de son thème, de ses graphismes et de ses fonctions bonus telles que les tours gratuits et les jackpots progressifs.

Même si vous ne pouvez pas garantir un gain important avec les jeux de casino, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous amuser et vous divertir en jouant !