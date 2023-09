Nabeul : Campagne de propreté avec la participation de l’ambassadeur du Japon (Photos)

L’ambassadeur du Japon en Tunisie Takeshi Osuga a pris part, ce samedi 30 septembre 2023, à la campagne de propreté organisée dans le cadre de l’initiative « VILLES Propres TUNISIE » et de la plate-forme Africaine des villes propres et le Clean-up Year 2023, lancé par le ministère de l’Environnement, l’Onu-habitat Tunisie en partenariat avec l’Ambassade du Japon.

La campagne de ramassage des déchets a été organisée à la cité el Wafa à Nabeul avec la participation de la commune de Nabeul et de plusieurs associations, notamment des volontaires de la JICA, de l’association « ATPNE », ainsi que des habitants de la ville.

L’événement a été clôturé par la remise des prix (Happi) aux enfants qui ont collecté la plus grande quantité de plastique et de carton, précise l’Onu-habitat Tunisie, qui remercie tous les participants pour leurs efforts et leur engagement.

Y. N.