Rentrée symphonique : Le CSO vous invite à «voyager sur 4 siècles de musique classique»

Le Carthage Symphony Orchesta vous invite à son premier concert de la saison 2023-2024, prévu dimanche 1er octobre au Théâtre municipal de Tunis, avec un programme «qui vous fera voyager sur 4 siècles de musique classique ». De Vivaldi à Ippolitov-Ivanov en passant par Rameau, Mozart, Beethoven, Verdi, Bizet et bien d’autres…

Venez apprécier les plus grands chefs-d’œuvres des époques Baroque, Classique et Romantique dont les notes résonneront dans la bonbonnière du théâtre municipal de Tunis le Dimanche 1er Octobre 2023 à 19H. Une belle manière de célébrer la journée Mondiale de la Musique en compagnie de Hafedh Makni, Mourad Gaâloul et des musiciens et choristes du Carthage Symphony Orchestra.

Hafedh Makni, Mourad Gaâloul, les musiciens et choristes du Carthage Symphony Orchestra vous ont concocté ce joli programme pour le concert inaugural de la saison qui coincide cette année avec la journée mondiale de la Musique.

Rendez vous Dimanche 1er octobre 2023 à 19H au théâtre municipal de Tunis.

Les billets à 25, 30 et 35 dinars sont disponibles :

au théâtre municipal de tunis

au centre culturel Le Boulevard des Arts – بولفار الفنون à Mutuelleville.

sur teskerti.tn : https://teskerti.tn/evenement/la-rentree-symphonique

Il est également possible de se procurer des abonnements qui vous donneront accès aux 12 concerts de la saison, info et réservation au 52295155.

Merci à vous cher public qui nous soutenez de saison en saison. Merci à notre partenaire @Ami Assurances qui nous soutient dans nos activités.

Communiqué