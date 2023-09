Tunis accueille la Conférence arabo-africaine sur la réduction des risques de catastrophe

La Conférence arabo-africaine sur la science et la technologie pour la réduction des risques de catastrophe se tiendra les 2 et 3 octobre 2023 à Tunis sous le thème : «Vers un avenir résilient : lien entre la science, la technologie, la politique et le secteur privé arabo-africain pour la réduction des risques de catastrophe.»

Quelque 300 participants de pays arabes et africains sont attendus à cette conférence dont les conclusions fourniront des éclairages pour la 28e session de la Conférence des parties sur le changement climatique (COP28), prévue en décembre prochain à Dubaï (Emirats arabes unis) et la Plateforme Afrique-Arabe sur la réduction des risques de catastrophe en 2024.

Organisé par le gouvernement tunisien en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNDRR), l’événement sera l’occasion d’examiner les enjeux fondamentaux, les obstacles, les exigences et les perspectives d’intégration de la science dans le processus d’élaboration des politiques, tout en présentant approches réussies dans les régions arabe et africaine.

Les participants à cette conférence auront également l’occasion d’explorer les approches futures pour établir une interface solide entre la science, la technologie, la politique et le secteur privé et concevoir des politiques fondées sur des données probantes pour la réduction des risques de catastrophe en Afrique et dans les pays arabes.

L’objectif est de parvenir à parvenir à un consensus sur un ensemble d’engagements clés de la part des organisations scientifiques, universitaires et du secteur privé pour promouvoir l’application de la science et de la technologie à la réduction des risques de catastrophe.

En plus des séances plénières, la conférence comprendra des discussions interactives pour partager des expériences et des connaissances entre les pays des régions africaine et arabe, et présentera au secteur privé et au monde universitaire les dernières innovations, le savoir-faire technique, les outils et techniques de gestion des risques de catastrophe.

D’après Tap.

Enregistrement à la conférence.