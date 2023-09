Aviron de plage : Hela Belhaj Mohamed Championne du monde pour la 3e fois consécutive

La Tunisienne Hela Belhaj Mohamed a remporté, ce samedi 30 septembre 2023, le Championnat du monde d’aviron de plage U19, organisé en Italie, conservant ainsi son titre pour la 3e année consécutive.

Hela Belhaj Mohamed a battu en finale l’Américaine Annelise Hahl, en réalisant un temps de 03:01.31 minutes, se réjouissent le Comité national olympique tunisien (Cnot) et le ministère de la Jeunesse et des Sports, tout en félicitant l’athlète la plus décorée dans cette discipline pour cette belle performance, ainsi que son entraîneure Ibtissem Trimesh.

«Le sacre des Tunisiennes:

Le 29 septembre 2023 marquera l’histoire du sport tunisien. Au même moment où notre Ons Jabeur nationale remporte son cinquième tournoi international en Chine, la jeune Héla Belhaj Mohamed remporte le titre de championne du monde U19 du rowing de plage en Italie. La Tunisie continue à briller de mille feux. Vive le sport, vive la Tunisie 🇹🇳 🇹🇳🇹🇳», a commenté pour sa part Kamel Deguiche, le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Y. N.