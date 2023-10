Affaire de «complot» : Message des détenus en grève de la faim

Les détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État ont diffusé, ce lundi 2 octobre 2023, via leur comité de défense, un message pour annoncer leur décision de «boycotter le juge l’instruction et toutes les mesures qu’il prendra».

Il s’agit de Jawher Ben Mbarek, Khayam Turki , Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi, Ghazi Chaouachi et Ridha Belhaj, détenus depuis 8 mois et qui ont entamé une grève de la faim ce matin, et qui ont réaffirmé leur opposition à « une mascarade judiciaire visant à museler l’opposition et terroriser les opposants ».

Estimant que «l’injustice se poursuit les privant de leur liberté sans que les accusations les visant ne soient prouvées», les détenus dans l’affaire dite de complot, ont lancé un appel «à la mobilisation aux démocrates et défenseurs des droits de l’homme et des libertés en Tunisie et à l’étranger», en les appelant «à exprimer leur rejet du maintien en détention arbitraire des prisonniers politiques et exiger la fin du recours au pouvoir judiciaire dans les conflits politiques».

Y. N.