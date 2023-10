Pierres précieuses et pièces archéologiques saisies à Zaghouan : Cinq suspects arrêtés

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé la saisie, à Zaghouan, de pièces archéologiques notamment des pierres précieuses et une épée en Or ainsi que l’arrestation de 5 personnes dont un individu, membre de ce réseau de trafic qui se faisait passer pour un policier.

Dans son communiqué, la DGGN a précisé que l’opération a été menée par une équipe conjointe relevant de la brigade des renseignements et des enquêtes, qui a procédé au cours d’une embuscade à l’arrestation des cinq suspects et à la saisie d’une épée en Or et des pierres précieuses, entre autres pièces archéologiques.

Le Parquet a ordonné la mise en détention de trois personnes parmi les suspects poursuivis pour «trafic de pièces archéologiques». d’un 4e suspect qui se faisait passer pour un policier poursuivi quant à lui pour « usurpation d’identité» .

Un 5e suspect a été maintenu en liberté en attendant la suite de l’enquête menée par la garde nationale chargée par le Parquet de poursuivre les investigations.

