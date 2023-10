Sa mère morte en couches en Italie, son père retrouvé en Tunisie

Le bébé mis au monde par Sephora, une jeune femme burkinabé arrivée à Brindisi et décédée quelques jours après l’accouchement, est hospitalisé en bon état dans l’unité de soins intensifs néonatals de l’hôpital Perrino de cette ville portuaire située sur la mer Adriatique, au sud de l’Italie.

Le nouveau-né s’appelle Kone Airon : le prénom lui a été donné par sa mère, qui a eu le temps de la serrer dans ses bras avant que son état ne s’aggrave.

La petite fille a 9 jours, pèse deux kilos, 900 grammes, se nourrit régulièrement et n’a pas besoin d’oxygène et sortira dès que possible. C’est ce qu’a annoncé l’Autorité sanitaire locale de Brindisi, ajoutant que grâce «aux efforts déployés en synergie par la préfecture, la police, l’ambassade et l’Autorité sanitaire locale, pour rechercher la famille de la femme lorsque son état de santé s’était aggravé, le père de l’enfant a été retrouvé le soir du 29 septembre en Tunisie par Drissa Doumbya, président de la Communauté africaine de Brindisi qui, par l’intermédiaire d’un ami de Sephora, a réussi à contacter sa sœur puis son mari».

La petite fille a actuellement été confiée aux services sociaux de la Commune de Brindisi. Le directeur général de l’ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio exprime «une profonde douleur pour la mort de la femme, la même ressentie par tous les agents de santé qui ont déployé tous leurs efforts dans la tentative malheureusement vaine de lui sauver la vie et partager la joie de la naissance d’une belle petite fille en bonne santé, survenue dans des conditions extrêmes.»

I. B. (avec Ansamed).