Campagne Ooredoo et Samsung au profit des malades du cancer du sein

Ooredoo a souvent dépassé son rôle d’opérateur de télécommunications pour être une locomotive sociale à travers de nombreuses initiatives dans des domaines ancrées dans son programme de responsabilité sociétale «Tounes T3ich», notamment celui de la santé publique, prioritaire pour lui.

C’est dans ce contexte qu’Ooredoo a préparé son plan d’action pour la campagne de l’Octobre rose qui représente une occasion pour sensibiliser le plus grand nombre de Tunisiens à la lutte contre le cancer du sein.

Le but étant de développer la conscience collective quant à la gravité de cette maladie. Et de montrer le soutien d’Ooredoo aux femmes qui luttent avec acharnement pour leur guérison.

Ooredoo organise une campagne d’envergure avec son partenaire stratégique Samsung dans le but de récolter le maximum de fonds au profit de l’Association tunisienne d’assistance aux malades du cancer du sein (ATAMCS).

Cette année, Ooredoo permet à tous ses abonnés effectuant des transactions via ses plateformes web ou My Ooredoo APP, durant le mois d’octobre, d’entrer automatiquement dans un tirage au sort et de gagner un cadeau parmi une liste de produits Samsung et pour chaque achat, une partie des bénéfices sera directement reversée à l’ATAMCS.

A travers cette noble cause, les clients de l’opérateur seront toujours gagnants, et deux fois, en remportant de nombreux cadeaux de valeur offerts par Ooredoo et Samsung, mais aussi en faisant un don pour soutenir les efforts de cette association qui déploie quotidiennement de formidables efforts pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein dans toutes les circonstances.

Communiqué.