Tunisia Animals Voice dénonce les violences envers les animaux

Une vidéo terrible a été partagée sur les différents réseaux sociaux. On y voit un jeune Tunisien d’une douzaine d’années tuer un chat. Il est filmé par un de ses amis.

Tout en rapportant cet acte ignoble envers un animal sans défense, Tunisia Animals Voice dénonce de tels comportements criminels qui se multiplient et se banalisent en Tunisie.

«De tels actes, commis par des adolescents et parfois par des enfants beaucoup plus jeunes, n’augurent rien de bon», écrit Tunisia Animals Voice dans un communiqué, ajoutant : «Nous nous inquiétons de voir se profiler une société avec une empathie émoussée où ces individus, non pris en charge dès les premiers signes inquiétants, s’en prennent ensuite à autrui.»

Le jeune garçon montré dans la vidéo, ainsi que celui qui le filme, capables d’une telle violence, «doivent être suivis en urgence par les services sociaux et recevoir les soins d’une équipe de psychiatres et psychologues», insiste l’association tunisienne de défense des animaux.

Nous avons préféré ne pas diffuser la vidéo, tant les images sont violentes et intenables.

I. B.