Tunisia Animals Voice lance une action pour mettre fin à l’abattage des chiens  (Vidéo)

L’association Tunisia Animals Voice lance un appel urgent à l’action citoyenne intitulé «Sauvons les chiens en Tunisie !» dans le but de «mettre fin à une réalité choquante» dans notre pays, à savoir la poursuite de l’abattage des chiens errants.

Une vidéo est diffusée sur la page Facebook de l’association visant à «révéler l’ampleur de cette tragédie et à mobiliser chacun d’entre nous vers un changement positif.»

«Nous avons besoin de vous ! Rejoignez-nous en partageant cette vidéo, en parlant autour de vous, et en nous aidant à faire résonner notre message jusqu’aux oreilles du Président de la République de Tunisie. Il est temps de montrer que la compassion et l’action peuvent triompher de l’indifférence», lit-on dans le communiqué de Tunisia Animals Voice relatif à cette action.

L’association appelle le président de la république à «écouter le cri du cœur du peuple» et à «prendre des mesures immédiates pour protéger ces êtres innocents.»

«Nous savons que le changement est possible, et ensemble, nous pouvons faire de la Tunisie un exemple de bienveillance et de respect de la vie animale», conclut l’association.