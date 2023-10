La Route Culinaire de Tunisie présentée au salon IFTM TopRésa de Paris  

Les visiteurs qui se rendent en Tunisie tout au long de l’année peuvent désormais apprendre à préparer l’harissa au Cap Bon, pêcher le poulpe selon les techniques ancestrales aux îles Kerkennah, cueillir des dattes à la cime des palmiers dans la région de Tozeur, élaborer leur huile et cosmétiques naturels dans des huileries souterraines à Djerba et dans le Dahar…

Nombreux ont été les tours opérateurs et journalistes qui se sont rendus sur le stand de la Tunisie lors de l’édition 2023 de l’IFTM Top Resa, afin de découvrir les offres créées dans le cadre de la Route culinaire de Tunisie.

Ils ont ainsi accueilli avec enthousiasme la plateforme d’expériences inaugurée à l’occasion de la Journée Mondiale du tourisme le 27 septembre dernier, grâce à laquelle, ils vont pouvoir inclure la Tunisie parmi leurs destinations phare en termes de tourisme culinaire, expérientiel et durable.

Une centaine d’expériences issues d’un processus de co-création entre acteurs locaux de divers secteurs – agriculture, artisanat, industries créatives, tourisme, organismes publics – orchestré par le Creative Tourism Network® – Réseau mondial de tourisme créatif – qui en garantit la durabilité et l’adéquation avec les nouvelles demandes, sous le label «Creative Friendly Destination».

Les voyageurs – en B2C et B2B peuvent ainsi désormais découvrir la diversité des cultures et écosystèmes de la Tunisie grâce à des expériences disponibles tout au long de l’année et sur l’ensemble du pays, parmi lesquelles, des ateliers pour apprendre à préparer l’harissa au Cap Bon, pêcher le poulpe selon les techniques ancestrales aux îles Kerkennah, cueillir des dattes à la cime des palmiers dans la région de Tozeur, élaborer leur huile et cosmétiques naturels dans des huileries souterraines à Djerba et dans le Dahar, fabriquer des fromages artisanaux dans les fermes du nord-ouest au cœur des montagnes, ou encore plonger dans le quotidien des vignerons et apprenez les secrets de production de leurs cuvées haut de gamme.

Grâce à ce catalogue d’expériences, les professionnels vont satisfaire leurs clients internationaux en quête d’authenticité, parmi des profils aussi divers, du voyageur solo, aux familles et groupes d’affaires, en passant par les foodies, les créatifs, ou les « women travelers communities », pour ne citer que quelques-uns.

La Route Culinaire n’est toutefois que la partie visible d’un processus qui, grâce à une vision inclusive du tourisme, un soutien et un accompagnement des acteurs locaux, ainsi que la promotion internationale de l’offre, favorise la création d’une chaine de valeur sur l’ensemble des territoires, tout en positionnant la Tunisie comme destination de tourisme gastronomique, responsable et durable.

Ainsi, la Route Culinaire de Tunisie représente désormais un modèle de tourisme vertueux, satisfaisant un grand nombre d’Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2023 des Nations Unies, notamment en termes de respect des écosystèmes naturels, économiques et sociaux, en faisant des traditions culinaires de nouveaux moteurs d’attractivité.

La participation à l’IFTM TopRésa est la première d’une série d’actions promotionnelles de La Route Culinaire de Tunisie, qui se poursuivra au salon World Travel Market de Londres, ainsi qu’avec l’organisation de voyages de presse et éductours.

La Route Culinaire de Tunisie est un axe thématique, fruit de la collaboration entre différentes institutions, nationales et internationales, visant à convertir le patrimoine culinaire tunisien en expériences créatives pouvant attirer différents profils de touristes, tout au long de l’année, et sur l’ensemble du territoire.