Le poème du dimanche : ‘‘La muse aigrie’’ de Abdelaziz Kacem

Né en 1933 à Bennane, Abdelaziz Kacem est poète, écrivain et universitaire. Il a été haut fonctionnaire à la culture en Tunisie où il a dirigé la Bibliothèque Nationale et la Radio et Télévision Tunisienne.

Enseignant dans différents établissements universitaires, Abdelaziz Kacem est l’une des rares voix bilingues de la poésie tunisienne, où il fait dialoguer la culture arabo-musulmane avec la culture européenne et occidentale en général, dans un souci d’ouverture, de tolérance et d’entente universelle. Et ce, jusqu’à la forme d’écriture mêlant patrimoine classique et volonté moderniste.

Sa poésie est appuyée par des écrits théoriques, où d’un ouvrage à l’autre, les problématiques du passé sont mises au service de l’actualité, avec exigence et regard critique.

Quelques titres de poésie : Moisson de soleil (en arabe), 1975; Frontal, MTE, 1983; L’hiver des brûlures, Cérès, 1994; Zajals, Riveneuve, 2014.

Tahar Bekri

I

J’arrête ici l’hymnaire

D’amour en trop d’amour en troc

Poète usé de si longtemps démissionnaire

Contiens donc ta phobie du clinquant et du toc

À quoi as-tu forcé tes dons de visionnaire

Sinon à bricoler un trobar lacunaire

N’es-tu qu’un orpailleur du songe au pays d’Oc

Désuète alchimie à bout d’imaginaire

Ta viole est enrouée qui par la rime ad hoc

Cherche à troubler le cœur qui feint d’être de roc

II

D’où vient que de froidure

On t’ait grand brûlé accusé

Muse aigrie tu me fis élever à la dure

J’ai vidé des recueils pour un tour récusé

Depuis le temps qu’au gré des mots tout cela dure

À ce jeu-là je perds mais la partie perdure

Pourquoi cette ire indue dont tu as abusé

Je te vois aux aguets et prompte à la rature

Montre-moi le talent dont j’aurais mésusé

À combien de fatras je me suis refusé

III

Préside ô Melpomène

À mes futurs délabrements

Allez Muse vas-y chapitre et morigène

Comme si tu n’as point induit mes errements

À d’autres tu consens truquage et fumigène

À moi de raffiner azote et oxygène

Lassé de mes dénis et mes revirements

L’enfant dont je snobais l’oripeau indigène

Me reconnaît à mes urbains accoutrements

Et me hantent la nuit ses lointains pleurements

IV

À l’insu de Tantale

Ma soif se risque à son sorbet

Et j’ai beau pratiquer l’envolée zénithale

Partout mon grand arroi essuie le quolibet

L’aède offrait jadis à leur ouïe triviale

De charmants rudiments en aumône légale

La chanson éolienne au son d’un galoubet

Nourrit le culte ancien d’une oraison mariale

Plus je prie plus je paie plus je suis à débet

Plus la foule repue foule au pied l’alphabet

Extraits de « Zajals », Riveneuve, 2014.