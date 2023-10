Port de prêche : Mohamed Hammami nommé à la tête de l’Apip

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé la nomination de Mohamed Hammami, ingénieur principal, au poste de PDG de l’Agence des ports et installations de pêche (Apip).

La décision a été publiée dans le numéro n°115 de 2023 du Journal officiel de la République Tunisienne.

L’Apip a été créée par la loi n° 92-32 du 7 avril 1992. C’est une entreprise publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Régie par les dispositions de la législation commerciale, son siège social est au port de pêche de la Goulette.

Ses attributions d sont l’exploitation, la gestion, l’entretien et le développement des ports de pêche, y compris les rades, leurs dépendances ainsi que les installations qui y sont rattachées.

Elle gère le domaine public portuaire, exerce la fonction de police portuaire, fournit des prestations de services aux embarcations de pêche moyennant contrepartie, participe aux études de construction et d’extension des ports de pêche, et d’une façon générale, exécute toutes les missions qui lui sont confiées par le gouvernement dans le cadre de ses attributions.

I. B.