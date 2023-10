Tunisie : Jawher Ben Mbarek transporté à l’hôpital

En grève de la faim depuis deux semaines pour dénoncer sa détention et celle des opposants poursuivis pour complot contre la sûreté de l’Etat, Jawher Ben Mbarek membre du Front de salut national (FSN), a été transporté à l’Hôpital Habib Thameur de Tunis.

C’est ce qu’affirme sa sœur, Me Dalila Ben Mbarek Msaddek membre du comité de défense des détenus dans cette affaire, en précisant que Jawher Ben Mbarek s’est évanoui, ce jour au parloir alors qu’elle lui rendait visite à la prison de la Mornaguia avec d’autres avocats, notamment Samir Dilou et Yosra Hmid

«Il a apparemment eu un malaise vendredi ainsi que dimanche, et ses codétenus aurait appelé les secours pendant une heure avant leur arrivée… Aujourd’hui il s’est évanoui au parloir et l’ambulance l’a transporté à l’hôpital mais on a refusé de nous dire où avait-il été transporté», a-t-elle encore dénoncé dans une vidéo live diffusée sur Facebook ce lundi 9 octobre 2023.

Dalila Ben Mbarek Msaddek a affirmé qu’il a fallu faire le tour de plusieurs hôpitaux pour finalement le retrouver à Habib Thameur.

Vidéo

Y. N.