Hamas s’est préparé à tous les scénarios, y compris une guerre longue

Le Hamas ne tiendra pas de «discussions sur les prisonniers et otages détenus par les forces de résistance» jusqu’à la fin de la campagne militaire, a déclaré le chef politique du mouvement de résistance palestinien, Ismail Haniyeh.

Le Hamas est prêt à mener une longue guerre avec Israël et utilisera les dizaines d’otages détenus à Gaza pour obtenir la libération des Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes et même de certains emprisonnés aux États-Unis, a déclaré, de son côté, Ali Barakeh, membre de la direction du groupe en exil à Beyrouth, cité par les médias internationaux, ajoutant que le Hamas dispose d’un arsenal de roquettes de longue durée.

«Nous nous sommes bien préparés pour cette guerre et pour faire face à tous les scénarios, y compris une guerre longue», a souligné Barakeh, ajoutant que le Hamas utilisera les otages pour obtenir la libération des personnes détenues.

Barakeh a expliqué que seul un petit nombre de hauts commandants à l’intérieur de Gaza étaient au courant de l’incursion de samedi en Israël et que même les alliés les plus proches du groupe n’avaient pas été informés à l’avance. Démentant les informations selon lesquelles les responsables de la sécurité iranienne auraient aidé à planifier l’attaque, le responsable a ajouté que des alliés tels que l’Iran et le Hezbollah libanais «se joindront au combat si Gaza est soumise à une guerre d’anéantissement».

Barakeh a aussi déclaré que même le Hamas lui-même était surpris par la portée de son opération, affirmant qu’il s’attendait à ce qu’Israël empêche ou limite l’attaque. «Nous avons été surpris par ce grand effondrement. Nous avions prévu d’obtenir des résultats et de faire des prisonniers pour les échanger. Cette armée est un tigre de papier», a lancé Barakeh.

I. B. (avec agences).