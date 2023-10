La realpolitik migratoire maintient l’Europe aux côtés d’une Tunisie isolée

Les États-Unis et l’Union européenne (UE) sont préoccupés par l’état de la démocratie en Tunisie, mais ils finiront par conserver leurs liens avec le pays maghrébin, estiment les analystes.

Par Simon Speakman Cordall

Le président Kaïs Saïed a marqué les esprits depuis son arrivée au pouvoir en 2019, depuis la suspension du parlement et le limogeage du gouvernement en 2021 – considéré par ses opposants comme un «coup d’État» – jusqu’à l’emprisonnement de nombreux dirigeants de l’opposition, l’atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire et une rhétorique à laquelle a été imputée une vague de violence contre les réfugiés et les migrants en Tunisie.

Au cours de son mandat, l’économie a continué de s’affaiblir. Les prix ont augmenté et les aliments subventionnés dont beaucoup dépendent se font rares. Les réfugiés de tous bords continuent de partir par milliers, essayant de rejoindre l’Europe sur des bateaux dangereux.

Saïed a fait réviser la constitution pour donner plus de pouvoir au président. Texte qui a été adopté par référendum marqué par un record de faible participation électorale.

Les observateurs internationaux ont suivi de près l’évolution de la situation, observant la transformation du pays, passé de l’espoir suscité par les manifestations du Printemps arabe en 2011 à une situation contre laquelle les groupes de défense des droits de l’homme ont mis en garde à plusieurs reprises, alors que les libertés démocratiques sont restreintes et que la population risque de plus en plus de souffrir de la faim.

La monnaie du pays, le dinar, ne représente actuellement qu’une fraction de sa valeur antérieure et la Tunisie continue de fonctionner avec un déficit budgétaire. En mars, la dette publique s’élevait à 37,7 milliards de dollars.

Des inquiétudes internationales

Les bouées de sauvetage potentielles, telles qu’un plan de sauvetage de près de 2 milliards de dollars du Fonds monétaire international (FMI) et un programme d’aide convenu en juillet avec l’Union européenne, dépendent du respect des réformes et de certaines conditions. Mais Saïed n’a jusqu’à présent montré que peu d’indications quant à son intention de les respecter.

Alors que la Tunisie cherche à rejoindre le bloc en pleine expansion des économies émergentes des Brics, les États-Unis et l’Europe ont historiquement eu plus d’influence dans ce pays d’Afrique du Nord. De plus, l’opinion politique des États-Unis compte, car ce pays est l’actionnaire principal du FMI. Saïed a cependant parfois semblé s’efforcer de s’aliéner l’un de ses principaux alliés.

Rejetant toute critique américaine en faveur d’une fixation sur la souveraineté du pays, ses actions ont conduit les États-Unis à envisager de réduire l’aide à la Tunisie et d’arrêter de nombreux projets de développement.

Un assistant du parlementaire Chris Murphy, président de la sous-commission des relations étrangères du Sénat américain sur le Proche-Orient, l’Asie du Sud, l’Asie centrale et la lutte contre le terrorisme, a déclaré à Al Jazeera qu’un certain nombre de sénateurs étaient «très préoccupés par le recul démocratique survenu en Tunisie au cours des deux dernières années». «Ce qui était autrefois une démocratie prometteuse a désormais pratiquement dégénéré en une autocratie», a-t-il ajouté.

Cependant, selon des analystes tels que Hamza Meddeb, du Carnegie Middle East Centre, basé à Tunis, les inquiétudes internationales quant à l’orientation politique de la Tunisie sont antérieures à la destitution du Parlement par Saïed.

Alors que de nombreuses personnes en Occident avaient défendu ce qui était salué comme la transition démocratique post-révolutionnaire de la Tunisie, les inquiétudes d’organismes tels que le FMI concernant l’économie totalement non reconstruite du pays, la dette nationale et les divisions sans fin des politiciens exprimées avant 2021.

À cette époque, malgré d’importantes réticences, certains à l’étranger en sont venus à considérer la prise de pouvoir de Saïed comme presque inévitable. «Beaucoup espéraient que l’homme fort prendrait les choses en main et réformerait enfin l’économie, et pourquoi pas ?» a déclaré Meddeb.

Beaucoup en Occident, y compris l’UE, «ont fait pression sur le président pour qu’il entame un dialogue avec ses opposants et publie sa feuille de route de réforme, plutôt que de s’opposer à la façon dont il a pris le pouvoir», a ajouté Meddeb. Au lieu de cela, Saïed a activement résisté aux appels à la réforme.

«Il semble y avoir deux choses différentes qui se produisent», a déclaré l’ancien ambassadeur américain en Tunisie Gordon Gray, qui a contribué à façonner la politique américaine à l’égard du pays au cours des années tumultueuses de 2009 à 2012. Et d’ajouter : «D’une part, c’est comme s’il n’avait aucune prise de conscience de l’importance de la communauté internationale pour la Tunisie. D’un autre côté, j’ai du mal à accepter qu’un homme instruit puisse croire cela. Peut-être qu’une meilleure question serait de savoir s’il s’en soucie, et si l’on considère sa politique économique, je dirais que non, ce n’est pas le cas.»

Les avantages de la migration

La seule grâce économique salvatrice de Saïed semble être la migration.

Selon le ministère italien de l’Intérieur, 42 719 personnes sont parties cette année de Tunisie vers l’Europe. Alors que les bateaux débarquaient, des politiciens populistes de toute l’Europe, notamment d’Italie, ont attisé les flammes de la panique, plaçant la Tunisie en tête de l’agenda politique européen, quelles que soient les ambitions autoritaires du président.

Alors qu’un grand nombre de ceux qui effectuent la traversée périlleuse vers l’Europe sont des Tunisiens fuyant l’impasse économique dans leur pays, d’autres viennent d’Afrique subsaharienne, fuyant la Tunisie après que le président ait évoqué les efforts visant à changer la démographie tunisienne dans un discours de février, largement dénoncé comme raciste. Saïed a accusé les Africains subsahariens d’apporter «la violence, la criminalité et les pratiques inacceptables» en Tunisie. Une vague d’attaques contre les réfugiés et les migrants a suivi.

Même si ce discours, qualifié de «malentendu» par les autorités tunisiennes, a suscité de vives critiques de la part du monde entier, y compris de l’Union africaine, la question migratoire a fait gagner un peu de temps à la Tunisie.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s’est rendue en Tunisie en juillet et a annoncé que l’UE lui accorderait 105 millions d’euros (113 millions de dollars) pour l’aider à renforcer la sécurité de ses frontières. La commission a également prévu 150 millions d’euros (161 millions de dollars) pour maintenir son économie.

Mais cette décision a été controversée. Cette annonce a été critiquée par de nombreux membres du Parlement européen, notamment la députée néerlandaise Sophie in ‘t Veld, qui a qualifié Saïed de «cruel» et de «dictateur» dont les actions avaient augmenté le nombre de départs.

Un autre, Michael Gahler, de l’Union chrétienne-démocrate allemande, a déclaré à Al Jazeera ce que l’UE attendait désormais de la Tunisie. «Ils continueront bien sûr à accepter notre soutien financier, destiné de facto à limiter l’immigration depuis leurs côtes, mais ne suivront aucune des demandes [du Parlement européen] visant à remédier aux problèmes politiques, en premier lieu le retour à l’ordre constitutionnel», a-t-elle ajouté.

La Commission européenne a toujours considéré l’accord comme si de rien n’était. «Notre partenariat est basé sur les principes et les valeurs de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme», a déclaré un porte-parole à Al Jazeera. «C’est sur la base de [ces] prémisses solides que nous abordons les défis politiques, socio-économiques et migratoires en Tunisie», a-t-il ajouté.

Saïed est cependant constamment accusé de porter atteinte à ces valeurs, isolant ainsi le pays.

«Prise à elle seule, la Tunisie est un petit État relativement marginal», a déclaré Meddeb. Et d’enchaîner : «Il y avait la démocratie, c’est la seule chose qui mettait le pays sous les projecteurs et augmentait sa pertinence. Il s’en est débarrassé et l’a réduit à un état paria.»

«Il y avait un cliché selon lequel la Tunisie s’était perdue dans la transition. C’est toujours le cas. La Tunisie est encore perdue dans les transitions. Ce n’est pas une démocratie, et ce n’est pas un État autoritaire fonctionnel»», a souligné le chercheur tunisien en conclusion.

Source : Al Jazeera.