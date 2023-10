Les exportations tunisiennes vers l’UE en hausse de 14,1% (9 mois 2023)

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (71% des exportations totales) ont augmenté de 14,1% au cours des neuf premiers mois de 2023, indique le rapport sur le commerce extérieur à prix courants publié mardi 10 octobre 2023 par l’Institut national de la statistique (INS).

Cette hausse est due à l’augmentation des exportations vers plusieurs partenaires comme la France (+9,2%), l’Italie (+18,7%), l’Allemagne (+13,8%), l’Espagne (+32,8%) et les Pays-Bas (+19,6%).

Parmi les pays arabes, les exportations vers l’Algérie et la Libye ont augmenté respectivement de 28,3% et 9,6%, tandis que les exportations vers l’Egypte et le Maroc ont diminué respectivement de 25,2% et 7,9%.

Les importations en provenance de l’Union Européenne (43,4% des importations totales) ont reculé de 7,5% à 25 807,3 millions de dinars (MDT).

Les importations en provenance de France ont diminué de 4%, d’Italie de 14,7% et d’Espagne de 16,2%. En revanche, les importations en provenance d’Allemagne ont augmenté de 17,4% et celles des Pays-Bas de 25,5%.

Hors UE, les importations en provenance de Russie ont augmenté de 137,3%, d’Ukraine (+71,5%), de Suisse (+10,7%) et du Royaume-Uni (+15,6%), tandis que les importations de Turquie ont diminué de 27%, de Chine (-6,8% ) et aux États-Unis (-16,4%).