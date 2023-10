Ooredoo et l’Unicef s’allient pour une meilleure protection des enfants en Tunisie

Ooredoo a signé un nouveau partenariat stratégique avec l’Unicef. La cérémonie de signature a eu lieu au siège social d’Ooredoo aux Berges du Lac à Tunis, en présence de Mansoor Rashid Al-Khater, Ceo de Ooredoo Tunisie, Michel Le Pechoux, représentant de l’Unicef en Tunisie, ainsi que les représentants et responsables des deux parties.

A travers ce partenariat stratégique, Ooredoo soutiendra les efforts de l’Unicef pour promouvoir une participation civique plus active des adolescents et des jeunes, en particulier sur les questions qui les concernent, et un changement positif pour atteindre les Objectifs de développement durable. Des objectifs ancrés dans l’ADN du programme de responsabilité sociétale de Ooredoo «Tounes T3ich».

Ooredoo travaillera également très étroitement avec l’Unicef pour soutenir les efforts du gouvernement tunisien dans la mise en œuvre d’un certain nombre de programmes sur la jeunesse, à l’instar d’un laboratoire pédagogique numérique au sein du programme Ecole de la Deuxième Chance à Bab Al-Khadra. Un programme ambitieux mené par le gouvernement tunisien avec la participation de plusieurs ministères concernés et qui vise à donner une réponse pour les adolescents qui ont quitté précocement l’école.

En effet, ce programme assure l’accueil, l’orientation, la réadaptation, l’accompagnement et l’encadrement des enfants et adolescents âgés de 12 à 18 ans en décrochage scolaire, dans le but de leur permettre de poursuivre leurs études à l’école ou d’intégrer le système de formation professionnelle en vue d’une insertion au sein du marché du travail et dans la vie active.

L’objectif étant aussi d’étendre et de diffuser ces centres à d’autres régions tunisiennes, l’Unicef jouera également le rôle de médiateur entre Ooredoo et les différents ministères et parties concernés par ce programme afin de le mettre en œuvre dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais.

Mansoor Rachid Al-Khater, Ceo de Ooredoo Tunisie, a déclaré: «Grâce à ce partenariat, nous travaillerons côte à côte pour proposer des programmes et des projets éducatifs et sociaux qui contribueront réellement à améliorer l’éducation, la santé et l’épanouissement de nos enfants. Nous sommes fiers et optimistes quant aux nouvelles mesures que nous allons prendre ensemble pour construire un monde meilleur et qui respecte et favorise les droits des enfants.»

Cet accord comprendra également des travaux visant à améliorer le cadre de protection contre les dangers d’Internet et contre l’utilisation abusive des moyens de communication modernes à travers la participation d’Ooredoo à un certain nombre d’études et de discussions visant à cartographier le paysage de la protection en ligne en Tunisie et à évaluer les opportunités pour accroître la protection des enfants en ligne conformément aux plans et lignes directrices nationales pour la protection des enfants sur Internet et y contribuer efficacement.

De son côté, Michel Le Pechoux, représentant de l’Unicef en Tunisie, a déclaré de son son côté : «L’Unicef salue l’engagement sociétal de Ooredoo et voit dans ce partenariat un soutient réel aux deux priorités très importantes pour la Tunisie : la participation des enfants et des jeunes aux discussions qui les concernent et le renforcement de l’école de la 2e chance. Les enfants et jeunes sont une force de proposition qui peuvent nous surprendre avec leur créativité et ingéniosité s’ils bénéficient des moyens et canaux pour atteindre leur potentiel.»

Ce partenariat vient renforcer l’engagement sociétal d’Ooredoo, illustrant sa vision partagée avec l’Unicef pour bâtir un avenir plus prometteur pour les enfants et les jeunes en Tunisie.

Communiqué.