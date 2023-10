Tunisie : le 3e congrès de la Conect en novembre 2023

Le 3e Congrès national de la Confédération des entreprises citoyennes tunisiennes (Conect) se tiendra le 10 novembre 2023 sous le thème «Secteurs économiques : Menaces et aspirations – Financement, accès aux marchés, complexité économique».

Les responsables de la Conect ont indiqué lors d’une conférence de presse tenue mardi 10 octobre 2023 à Tunis que la situation actuelle du pays, qu’il s’agisse des grands équilibres ou des plans régionaux et locaux, nécessite de réorienter les flux de capitaux vers les régions de l’intérieur, afin de soutenir le rôle de l’Etat dans la stimulation de la croissance et de l’emploi.

À cet égard, Conect a appelé les autorités à améliorer le climat des affaires, à moderniser la législation, à fournir des infrastructures et à garantir la justice fiscale dans le but de promouvoir les zones de développement régional.

«Les évolutions au niveau international, notamment sur le continent africain et dans la région du Maghreb, nécessitent désormais la présence effective des hommes d’affaires tunisiens et une mise en réseau renforcée en vue de renforcer le positionnement de la Tunisie sur ces marchés importants», lit-on dans un communiqué de la Conect diffusé à l’issue de la conférence de presse.

La Conect a, en outre, indiqué avoir ouvert de nouveaux marchés prometteurs pour les entreprises tunisiennes, en plus de promouvoir la diplomatie économique en coopération avec toutes les structures d’appui.

Entre 2019 et 2023, Conect a organisé plus de 20 missions commerciales en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique. Elle a également participé activement à des événements dans plus de 15 pays et organisé plus de 2 000 rencontres B2B, en plus de signer environ 17 accords avec des partenaires étrangers, précise la même source.

La Conect a également mis en place de nombreux programmes en partenariat avec des organisations internationales. Plusieurs études ont été réalisées sur le transport, la logistique, les exportations, les boulangeries modernes et le secteur du plastique.

L’organisation a également mis à disposition des acteurs économiques sa plateforme Conect pour l’innovation et l’entrepreneuriat.

Cette plateforme donne accès à plusieurs mécanismes importants visant à soutenir l’entrepreneuriat, l’emploi et la responsabilité sociale des entreprises de l’institution et les secteurs renouvelables, tels que le «Projet Green Impact Med-Gimad» – et «Promouvoir les clusters innovants et la chaîne de valeur des PME pour le développement durable».