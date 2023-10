JCC 2023-Jeunes créateurs : Le jury Carthage Pro dévoilé

Lors de la 34ème session des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), la plateforme “Carthage pro” continue à soutenir les jeunes créateurs aspirant à la production cinématographique.

À travers ses cinq sections, Carthage Pro organise des rencontres entre les cinéastes africains et arabes et soutient les films en phase de développement et de postproduction, du 30 Octobre au 1er Novembre.

📣 Les Journées Cinématographiques de Carthage ont le plaisir d’annoncer le jury Carthage pro:

🎬 Jacqueline Nsiah (Ghana- Allemagne): programmatrice Berlinale

🎬 Deema Azar (Jordanie): Productrice et Consultante en scénario

🎬 Quatiba Barhamji (Syrie): Réalisateur et Monteur

🎬 Katy Lena Ndiaye (Sénégal): Réalisatrice

🎬 Sahbi Kraiem (Tunisie): Directeur de post-production

Vidéo

Communiqué