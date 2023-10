L’Italie offre 3,5 millions d’euros aux MPME tunisiennes  

L’appel d’offres destiné aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et entreprises sociales opérant dans les secteurs du tourisme, de l’artisanat et de l’agriculture dans les gouvernorats de Sfax., Mahdia, Siliana et Tozeur, a été lancé le 11 octobre 2023 au siège régional de l’Agence italienne de coopération au développement (AICS) à Tunis.

Organisé par Oxfam dans le cadre du projet Sumud (Résilience), l’événement a été ouvert par Hania Aswad, directrice d’Oxfam en Tunisie, en présence de l’ambassadeur d’Italie, Fabrizio Saggio, directeur général de la coopération aux affaires internationales du ministère du Tourisme et l’Artisanat tunisien, Mouna Mathlouthi Ghliss, la directrice des Organisations professionnelles agricoles du ministère de l’Agriculture, Lamia Essafi, la directrice de l’AICS Tunis, Andrea Senatori.

«L’entrepreneuriat joue un rôle crucial pour stimuler l’économie et la croissance d’un pays, tout en valorisant son capital humain et son potentiel. Dans cette perspective, la Coopération italienne soutient depuis des années des initiatives visant à promouvoir un modèle de développement inclusif et durable, générateur d’emplois et vise l’innovation et le transfert de compétences», a déclaré l’ambassadeur Saggio.

Sumud est en fait un projet financé par l’Aics en Tunisie à hauteur de 3,5 millions d’euros.

«Ce projet fait partie des initiatives de soutien et de promotion de l’entrepreneuriat prévues dans la planification stratégique de la Coopération italienne en Tunisie. Il s’agit d’un domaine d’intervention qui a émergé ces dernières années pour répondre au problème du chômage, notamment chez les jeunes et dans les zones les plus marginalisées, et d’offrir une alternative valable», a déclaré le directeur de l’AICS Tunis, Andrea Senatori. Sumud est créé par Oxfam en collaboration avec Avsi, Shanti, Apad et la Région Toscane en collaboration avec les ministères de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et les autorités nationales et locales.

«Sumud est l’un des projets d’Oxfam en Tunisie, qui est directement lié aux objectifs et à la stratégie d’Oxfam Global et recoupe étroitement – à travers ses trois composantes – de nombreux plans et priorités de développement de la Tunisie pour la période 2023 à 2025; dont le plus important est de consacrer l’autonomisation économique au bénéfice des groupes fragiles et à faible revenu», a expliqué Aswad, directeur d’Oxfam en Tunisie.

Source : Ansamed.