Saïed réitère la détermination des Tunisiens à compter sur leurs propres moyens

Le président Kaïs Saïed a confirmé que la Tunisie a restitué les 60 millions d’euros versés par la Commission européenne sur le compte de la Banque centrale de Tunisie : la décision, a-t-il expliqué, a été prise parce que «cette méthode porte atteinte à notre dignité et nous met devant le fait accompli sans même nous consulter.»

Le président a fait cette déclaration en recevant mercredi 11 octobre le chef du gouvernement Ahmed Hachani et la ministre des Finances Sihem Nemsia Boughdiri pour discuter du projet de loi de finance complémentaire de 2023 et du projet de loi de finances 2024.

«On sa souligné la nécessité de réaliser la justice sociale et le développement en comptant sur nos propres moyens et nos choix nationaux», lit-on dans le communiqué de la présidence de la république rendant compte de cette rencontre.

«Le président de la république a souligné que la Tunisie est capable de dépasser toutes les difficultés avec ses propres moyens, avec l’attachement de son peuple à l’indépendance de sa décision nationale et avec l’implication de tous dans la guerre de libération nationale que nous menons aujourd’hui et que nous remporterons en préservant notre souveraineté et notre dignité nationale», ajoute le communiqué.

Le peuple tunisien, a ajouté le président, «rejette les faveurs attendues à quelque titre que ce soit et accepte de négocier uniquement dans l’esprit d’un partenariat stratégique fondé sur l’égalité et le respect».

Est-ce à dire que la Tunisie a abandonné toute idée de recours à des bailleurs de fonds étrangers pour boucler son budget de 2023 et préparer celui de 2024 ? On peut sérieusement le penser. Auquel cas, et étant donné l’état calamiteux des finances publiques, on peut s’attendre à l’annonce de mesures très restrictives d’austérité pour la prochaine période. Souhaitons bonne route à Mme Nemsia Boughdiri et à ses équipes qui vont devoir gratter les fonds de tiroirs pour élaborer un budget 2024 qui tienne la route et soit exécutable.

Dans une interview publiée hier dans le journal arabophone Al Chourouk, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a déclaré que la Tunisie avait restitué les fonds de l’Union européenne le 9 octobre.

I. B.