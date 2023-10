Bourse de Tunis : 16 sociétés n’ont pas publié leurs comptes semestriels

Le Conseil du marché financier (CMF) rappelle aux sociétés cotées à la Bourse de Tunis qu’elles doivent remettre leurs indicateurs d’activité du troisième trimestre de l’actuel exercice au plus tard le 20 octobre 2023.

Selon la note sur «L’évolution des résultats des sociétés cotées au cours du premier semestre 2023» publiée par la Bourse de Tunis le 10 octobre, 16 sociétés n’ont pas encore déposé leurs comptes semestriels. «Ils se répartissent comme suit : SAH sur le segment A du marché principal, Aetech, Assad, Air Liquide, Cellecom, Sopat, Stip et TGH sur le segment B et Alkimia, Electrostar, Gif-Filter, MIP, Servicom, Siphat, Tunisair et UADH sur le segment S», précise-t-on, sachant que «le délai réglementaire de publication des comptes semestriels, soit le 31 août 2023, a été respecté par 23 sociétés cotées, soit 29% de la liste».

Il est à noter que Cellcom, Electrostar, Gif-Filter, Mip, Servicom, Siphat, TGH, Tunisair et UADH n’ont pas encore publié leurs comptes de l’exercice 2022.

Le CMF a souligné que «conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, les sociétés cotées sont tenues de déposer ou de transmettre au CMF et à la Bourse de Tunis , au plus tard vingt jours après la clôture de chaque trimestre de l’exercice, des indicateurs d’activité définis par secteur par règlement du CMF».

Ces entreprises doivent publier leurs indicateurs trimestriels au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien publié à Tunis.

Selon la Bourse de Tunis, 63 des 79 sociétés cotées, soit 80% d’entre elles, ont publié leurs états financiers des 6 premiers mois de l’année en cours.