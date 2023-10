«Le 4e pouvoir» de Khaled Houissa, soirée au profit de l’association le chemin de l’autiste

L’association le chemin de l’autiste organise une soirée spéciale avec le talentueux Khaled Houissa et sa pièce « Le 4e pouvoir », le 18 octobre à partir de 19h30 au Théâtre municipal de Tunis.

«Soyez nombreux pour soutenir la cause de nos jeunes avec autisme» , a commenté l’association, en précisant que les billets sont disponibles sur le site de Teskerti ainsi qu’aux guichets du Théâtre municipal de Tunis.

Le monodrame « Le 4ème pouvoir » jouée par l’acteur tunisien Khaled Houissa, est une pièce de théâtre du comédien et metteur en scène Abdelkader Ben Saïd, dont la première a eu lieu, en 2022, à l’espace Le 4e Art.

Notons que le chemin de l’autiste est une association constituée de parents d’enfants et d’adolescents autistes dont le but est de leur assurer des activités sportives, des activités éducatives et des activités de socialisation, nécessaires à leurs thérapies.