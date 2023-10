Tunisie : La grève des transporteurs de carburants maintenue

La grève des transporteurs de carburants prévue pour les 19 et 20 octobre 2023, a finalement été maintenue, annonce la Fédération générale du pétrole et des produits chimique relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

C’est ce qu’a annoncé Echaâb News, organe médiatique de la centrale syndicale, en précisant que la grève a été maintenue car les représentants de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) ainsi que des Chambres nationales, de transport, des transporteurs de matières dangereuses et de transport de marchandises, se sont à nouveau absentés des réunions de négociations.

Soulignant les absences répétitives des parties concernées, la Fédération du pétrole et des produits chimique a rappelé que la grève était initialement prévue les 14 et 15 septembre avant d’être reportée aux 29 et 30 septembre puis aux 19 et 20 octobre.

La partie syndicale proteste contre le non-respect du procès-verbal du 17 février 2023, notamment sur le point relatif à l’augmentation salariale des agents du secteur du transport des carburants et la mise en place d’une convention sectorielle spécifique.

