Un bus transportant des élèves caillassé à Nabeul

Un bus transportant des élèves a été visé par des jets de pierres, dénonce la Société régionale de transport de Nabeul dans un communiqué publié ce vendredi 13 octobre 2023.

Il s’agit de la deuxième attaque en une semaine, causant cette fois-ci des dégâts dont le coût de réparation est estimé à 1200 dinars pour chaque fenêtre endommagée, a encore déploré la Société de transport.

La SRT a de ce fait appelé toutes les parties concernées à soutenir les efforts visant à préserver la sécurité des équipements publics et des vies humaines et à assurer la continuité du service de transport.

De nombreux établissements publics et entreprises ont été victimes d’actes de sabotages et de vandalisme tels que les chemins de fer et les rames de métro ainsi que des générateurs électriques.

Y. N.