PDL : Manifestation à Genève pour appeler à la libération de Abir Moussi

Des partisans du Parti destourien libre (PDL) se sont rassemblés, ce samedi 14 octobre 2023, devant le siège des Nations Unies à Genève pour appeler à la libération de la présidente du parti et avocate Abir Moussi.

Les manifestants ont dénoncé contre une détention qualifiée d’abusive de la cheffe du PDL arrêtée le 3 octobre courant devant le palais de Carthage où elle s’était rendue pour remettre une requête par huissier notaire au bureau d’ordre de la présidence, et qui a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 5 octobre sur la base de l’article 72.

Elle est notamment poursuivie pour «agression visant à changer la forme du gouvernement, d’inciter les citoyens à s’attaquer les uns les autres avec des armes et de semer le chaos à l’échelle nationale».

Les partisans du PDL, qui se sont rassemblés ce samedi à la place des nations, ont réclamé la libération de Abir Moussi et lui ont exprimé leur soutien inconditionnel : «Abir défend les intérêts du peuple et du pays et sa place n’est pas en prison», «Abir gardes la tête haute nous sommes avec toi», «notre présidente est une fierté pour les femmes tunisiennes» «la justice ne doit pas jouer aux jeux des politiciens», ont-il notamment scandé entre autre slogans.

Y. N.