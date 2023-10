Sembène Ousmane l’un des pionniers du cinéma panafricain à l’honneur de la 34e édition des JCC

La 34ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage met à l’honneur et célèbre le centenaire de la naissance du réalisateur et écrivain sénégalais et l’un des pionniers du cinéma panafricain Sembène Ousmane (1923-2023).

✨Fidèle compagnon de Tahar Chériaa dans le parcours de naissance des JCC, Sembène a été le premier lauréat du tout premier Tanit d’Or des JCC dans sa première édition en 1966 pour son film « La Noire de… ».

🎬Le père du cinéma africain a forgé durant sa carrière cinématographique un véritable plaidoyer contre la perte de l’identité culturelle africaine et pour la résistance contre les oppressions de tous bords.

🎬A cet effet, l’hommage-célébration qu’organisent les JCC constitue un devoir de mémoire à l’égard d’un cinéaste qui a œuvré pour l’indépendance des cinémas du Sud et pour défendre les causes de sa patrie et de l’Afrique.

Crédit:

– Fond d’archive des Actualités Sénégalaises.

– Archives audiovisuelles de la Direction de la cinématographie.

– Ministère de la culture et du patrimoine historique du Sénégal.