Israël-Palestine : Tajani plaide pour «la paix sur la base de deux États»

«Nos forces de l’ordre assurent la sécurité de tous les lieux de culte de nos concitoyens juifs. Il n’y a pas de dangers imminents, mais nous avons néanmoins garanti un contrôle maximum pour empêcher certains fanatiques isolés de faire des gestes contre les citoyens italiens, c’est pourquoi toutes les entités qui pourraient être une cible sont surveillées par la police».

C’est ce qu’a déclaré, samedi 15 octobre 2023, le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, lors de sa visite à Bolzano pour la campagne électorale en vue des élections provinciales du 22 octobre 2023.

Tajani a également rencontré Elisabetta Rossi Borenstein, présidente de la communauté juive de Merano, dans la capitale du Tyrol du Sud.

«Il y a les risques inconsidérés d’un fou, comme ce qui s’est passé (avant-) hier à Milan où une personne s’est jetée sur un officier en criant. Il n’y a aucune raison de s’alarmer mais il n’est pas non plus nécessaire de baisser la garde. Alors soyez prudent», a-t-il ajouté Tajani.

«Malheureusement, la situation internationale est très compliquée et nous espérons qu’une escalade pourra être évitée et que le conflit ne s’étendra pas au Liban ou à d’autres régions du Moyen-Orient, comme le souhaite le Hamas. Nous espérons également que la réaction israélienne n’affectera pas la population civile. Nous devons travailler pour la paix, l’objectif est celui de deux peuples et de deux États», a souligné le ministre italien des Affaires étrangères.

«Nous plaidons pour la résolution du conflit dans tous les pays arabes avec lesquels nous entretenons des relations, de la Jordanie à l’Egypte, en passant par l’Arabie Saoudite, le Qatar, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, pour tenter de convaincre le Hamas de libérer les otages, ce qui servirait à pour faire baisser les tensions. Et surtout, ne pas utiliser le peuple palestinien comme otage du Hamas, car il faut faire la distinction entre les Palestiniens et l’organisation terroriste Hamas», a ajouté le ministre.

I. B.