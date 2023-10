Tunisie-Syrie : Le nouvel ambassadeur syrien prend ses fonctions à Tunis

Le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar a reçu ce lundi 16 octobre 2023, le nouvel ambassadeur de la Syrie en Tunisie Mohamed Mohamed et lui a remis ses lettres de créance.

A cette occasion, Nabil Ammar a affirmé que son département «réunira toutes les conditions pour permettre à l’ambassadeur syrien d’accomplir sa mission dans les meilleures conditions au service des deux peuples frères», lit-on dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Rappelons que la Tunisie et la Syrie avaient annoncé le 12 avril dernier le rétablissement de leurs relations diplomatiques, depuis la rupture entre les deux pays en 2012 et que Mohamed Mhadhebi a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Syrie et a pris ses fonctions à Damas en mai.

Y. N.