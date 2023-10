Condamné à la perpétuité dans son pays, un étranger arrêté à Kasserine

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé l’arrestation d’un étranger recherché et condamné à la perpétuité dans son pays. Près d’un kilo d’héroïne et des comprimés de stupéfiants ont été saisis chez le suspect.

Dans un communiqué publié lundi 16 octobre 2023, la DGGN a indiqué que l’opération a été menée sur la base d’informations et d’investigations selon lesquelles un individu recherché dans son pays pour de nombreux délits et condamnés à la perpétuité, se trouve du côté de Kasserine.

Localisé dans la région frontalière à Bouderies, il été arrêté par une unité de la garde nationale en coordination avec le ministère public au cours d’une descente effectuée dans une maison où il s’était réfugié avec son épouse.

Près d’un kilo d’héroïne, des comprimés de stupéfiants ainsi qu’une somme d’argent et des pièces d’identité au nom d’autres personnes ont été saisis au cours de cette opération, ajoute la DGGN, en précisant que l’homme recherché et son épouse ont été placés en détention et que l’enquête se poursuit.

Y. N.