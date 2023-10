Sissi rejette le plan israélien de déplacement des Palestiniens en Egypte

Dans la conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz au Caire, aujourd’hui, mercredi 18 octobre 2023, Abdelfattah Sissi a déclaré que «l’idée de transférer les Palestiniens dans le Sinaï signifie entraîner l’Egypte dans une guerre avec Israël», laissant entendre qu’il rejette une terre perspective.

«La poursuite des opérations militaires actuelles à Gaza (par l’armée israélienne, Ndlr) aura des répercussions qui pourraient échapper à tout contrôle et menacer une expansion du conflit», a déclaré Al-Sissi, rapporte la chaîne panarabe Al-Arabiya.

«L’Egypte n’a pas fermé le passage de Rafah», a-t-il tenu à préciser, ajoutant que ce sont les «bombardements israéliens» qui bloquent l’aide au territoire palestinien. Le mouvement des Gazaouis vers l’Égypte risque de conduire au «déplacement des Palestiniens de Cisjordanie vers la Jordanie», a ensuite prévenu Sissi, qui voit se dessiner un plan diabolique israélo-occidental pour expulser définitivement les Palestiniens de leurs terres et d’en finir ainsi avec la cause palestinienne, qui plus est, aux dépens de leurs voisins arabes.

«Je suis venu en Egypte» parce que c’est un pays «directement proche de ce conflit et directement touché», a déclaré le chancelier allemande, ajoutant : «Nous travaillons ensemble pour garantir un accès humanitaire à Gaza le plus rapidement possible.»

«Les gens là-bas ont besoin d’eau, de nourriture et de médicaments», s’est contenté de constater Scholz.

Très touchant, sauf qu’il a évité de parler de cessez-le-feu ou d’appeler Israël à arrêter le massacre qu’il perpétue contre le peuple palestinien. Mais que peut-on attendre du dirigeant d’un pays qui, il y a soixante-dix ans, avait lui-même massacré des millions de juifs et dont la politique étrangère est dictée depuis par un profond sentiment de culpabilité envers les juifs?

Le problème c’est que depuis la création de l’Etat juif, ce sont les Palestiniens qui payent pour les crimes des pays occidentaux, Allemagne et France en tête.

I. B.