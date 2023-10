Médias : Shems FM n’est pas au bout du tunnel

La 4e chambre du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict mercredi 18 octobre 2023, rejetant le jugement de première instance et annulant la décision de transfert de Shems FM.

Le porte-parole de la Cour d’appel, Habib Torkhani, a indiqué à l’agence Tap que la chambre commerciale avait également décidé d’annuler les effets de la décision de transfert et de renvoyer l’affaire devant la Chambre de première instance de Tunis pour examen.

Le 2 juin, la 4e chambre commerciale du tribunal de première instance de Tunis avait rendu un arrêt ordonnant la vente de la radio Shems FM.

Cette radio qui appartenait à la famille de l’ancien président Ben Ali avait été confisquée en 2011 et elle traverse une grave crise depuis et toutes les tentatives de cession au privé ont échoué ou achoppé à la résistance du personnel qui reste souvent plusieurs mois sans percevoir de salaire. Et malgré les nombreuses interventions du président de la république Kaïs Saïed, ce triste feuilleton n’est pas près de se terminer.

Les autres médias confisqués dans les mêmes conditions en 2011 se trouvent dans la même situation. Il s’agit du groupe de presse Dar Assabah et de la société de production télévisuelle Cactus Prod.

I. B.