Tunisie : Annulation de la 34e édition des JCC en solidarité avec la Palestine

La 34e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) qui devait se dérouler du 28 octobre au 4 novembre 2023 vient d’être annulée, et ce, en soutien à la Palestine et au peuple palestinien.

C’est ce qu’a annoncé le ministère des Affaires culturelles, ce jeudi 19 octobre 2023, en précisant que cette décision a été prise « en solidarité avec le peuple palestinien frère, compte tenu de la situation humanitaire préoccupante à Gaza et dans tous les territoires palestiniens occupés à cause des attaques sionistes».

Les JCC avait d’abord annoncé, avant-hier, l’annulation du côté festif de sa 34e édition «en solidarité avec la Palestine et dans le respect des luttes d’un peuple qui subit meurtres et destructions et qui résiste pour reconquérir sa terre», , mais le ministère a finalement décidé son annulation complète.

Notons que les frappes Israéliennes sur Gaza, notamment sur un hôpital où se trouvaient des dizaines d’enfants, ont fait des milliers de morts et de blessés parmi les civils, sachant que les raids de l’occupant se poursuivent…

Y. N.