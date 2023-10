Tunisie-Italie : Signature d’un accord relatif à la migration régulière

Le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar a reçu, ce vendredi 20 octobre 2023, le Vice-Président du Conseil des Ministres et Ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale Antonio Tajani, à l’occasion de sa visite en Tunisie afin de mener des consultations politiques et mettre en place un partenariat bilatéral dans les domaines du travail et de la sécurité alimentaire.

La séance de travail a été l’occasion de mettre en exergue la profondeur et la richesse des relations d’amitié et de coopération tuniso-italiennes et d’affirmer la volonté de les développer davantage dans plusieurs domaines tels que l’investissement, l’emploi et la formation professionnelle et la formation des diplomates, dans l’intérêt mutuel des deux pays.

La question de la migration irrégulière et les moyens d’y faire face ont également été abordés dans le cadre d’une approche globale visant à promouvoir la migration légale, à lutter contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains et à permettre aux jeunes Tunisiens d’accéder aux opportunités d’emploi en Italie.

A l’issue de la séance de travail, les deux Ministres ont signé un Mémorandum d’Entente pour la coopération en matière de gestion des flux migratoires prévoyant un quota annuel de quatre mille (4000) postes d’emploi non saisonnier sur une période de trois ans au profit des travailleurs tunisiens en Italie.

Monsieur Nabil Ammar a coprésidé, avec son homologue italien, la séance de clôture des travaux du Forum sur la sécurité alimentaire, et ce, en présence du Ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, du Ministre italien de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, et de la Ministre italienne du Travail et des Politiques sociales, en plus des représentants des structures de recherche, du secteur public et privé et des experts tunisiens et italiens.

M. Ammar a souligné à cette occasion l’importance de cette manifestation pour raffermir les liens de coopération en matière de gestion des ressources en eau, de l’utilisation des énergies renouvelables dans le domaine agricole et de lutter contre le changement climatique afin d’appuyer la sécurité alimentaire dans notre pays. Il a également mis en exergue la nécessité d’assurer le suivi de la mise en œuvre des résultats du Forum et la concrétisation des projets structurants convenus, dans l’intérêt mutuel des deux pays.

Notons que cet entretien s’est déroulé en présence d’une délégation composée des Ministres de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, et du Travail et de la Politique sociale, et d’une mission technique de haut niveau.

Communiqué