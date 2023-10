Cité de la culture de Tunis : Retour en images sur la soirée au profit du peuple palestinien

La soirée organisée par le ministère des Affaires culturelles en coordination avec le Théâtre de l’Opéra de Tunis en solidarité avec la Palestine et dont les recettes seront consacrées à des aides sanitaires et humanitaire pour le peuple palestinien, a affiché complet hier à la Cité de la culture.

Cette soirée organisée vendredi 20 octobre 2022 aux couleurs de la Palestine et en l’honneur d’un peuple palestinien opprimé a été animée par des artistes, à l’instar de Lotfi Bouchnak, Dorsaf Hemdani, Lobna Noomene et la Jordanienne d’origine palestinienne Macadi Nahhas, sous la directions des Maestros Kamel Ferjani et Fadi Ben Othman, et l’Orchestre symphonique tunisien (OST) composé de 65 musiciens et 95 membres du Chœur des Voix de l’Opéra de Tunis.

Les artistes ont interprété des chansons engagées en faveur de la cause palestinienne et et de la résistance d’un peuple qui lutte pour ses droits depuis 75 ans, et les spectateurs venus en masse pour cet évènement de solidarité se sont tous levés pour les habitants Gaza, où les frappes de l’occupant israélien a fait plus de 4.000 morts et des centaines de blessés.

Les recettes de cette soirée qui a affiché complet seront consacrées à des aides sanitaires et humanitaires, pour le peuple palestinien en coordination avec le Croissant rouge tunisien, qui a lancé une campagne de collecte de dons, et ce, dans le cadre de la campagne nationale de collecte de dons pour la Palestine.

Y. N.