Proche-Orient : Quand l’armée d’Israël dément ses propres mensonges

Depuis le début de la guerre à Gaza, Israël multiplie les désinformations pour discréditer les groupes de résistance palestiniens, et notamment le Hamas. Il suffit de vérifier ces désinformations et de les confronter pour découvrir des tonnes de mensonges.

Par Imed Bahri

Le porte-parole militaire Daniel Hagari a déclaré ce lundi 23 octobre 2023 que «depuis le début du conflit, nous avons retrouvé plus d’un millier de corps de terroristes du Hamas sur le territoire israélien», dans la zone proche de la bande de Gaza et le long de la barrière de sécurité.

«Les recherches se poursuivent et il est possible que ce ne soit pas le chiffre définitif», a-t-il aussi déclaré. Et de préciser : «Ces données donnent une mesure de la dureté des combats qui ont eu lieu dans cette zone, ainsi que de l’héroïsme et du courage démontrés par les combattants israéliens, hommes et femmes, ainsi que par les civils et autres forces de sécurité face à des meurtriers barbares et sanguinaires».

Cependant, Hagari émet de préciser que les données qu’ils avancent démaquent s’il en est encore besoin le mensonge relayé par les hommes politiques et les médias en Occident selon lequel les combattants du Hamas ont tué de sang froid des colons israéliens et coupé des têtes de femmes et d’enfants juifs.

En fait, les combattants du Hamas qui sont entrés dans les territoires palestiniens occupés ont rencontré une grande résistance de la part des militaires israéliens qui gardaient les colonies et des échanges de feu ont fait, comme l’affirme Hagari lui-même, plus d’un millier de morts palestiniens. Ces derniers ne sont pas morts en égorgeant des enfants, à ce que l’on sache. Il faut être un fieffé menteur pour l’affirmer, un naïf ou un complice pour faire semblant de croire un pareil mensonge.

D’ailleurs, on attend toujours des preuves matérielles des exactions attribuées aux Palestiniens par les Israéliens et leurs alliés inconditionnels occidentaux, qui tardent à être révélées. Au contraire, ce sont plutôt les crimes abjects de l’armée israélienne à Gaza qui sont les plus documentés, mais les médias occidentaux, qui ont perdu toute dignité et tout honneur, se gardent bien de la diffuser de crainte de subir les foudres de leurs maîtres sionistes, à Washington, Londres, Paris et Berlin.