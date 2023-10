L’ambassadeur Saggio inaugure à Djerba des ponts de pêche mobiles

L’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio s’est rendu dans le gouvernorat de Médenine, dans le sud de la Tunisie, pour poursuivre, en collaboration avec l’Agence de coopération au développement (AICS) de Tunis, l’action d’information sur le programme Prasoc, en soutien au secteur privé.

L’initiative, dotée d’un budget de 57 millions d’euros, est axée sur la définition d’outils pour promouvoir l’inclusion financière des opérateurs économiques exclus ou ayant des difficultés à accéder au système de financement formel mais ayant le potentiel de développer des activités économiques durables dans des secteurs prometteurs.

Le programme consiste en la mise en place de deux lignes de crédit à destination du secteur privé – l’une dédiée au crédit agricole et l’autre dédiée à l’économie sociale et solidaire.

La visite à Djerba a également servi à inaugurer dans le gouvernorat les ponts mobiles pour la pêche prévus par le projet Nemo Kantara, financé par l’AICS et qui vise à améliorer la résilience des communautés côtières à travers une gestion intégrée et durable des ressources naturelles et la participation au développement local.