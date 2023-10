Y aurait-il un terrorisme licite (Israël) et un autre illicite (Hamas)?

Les médias occidentaux nous soulent du droit légitime de l’Etat d’Israël à massacrer les Palestiniens et à détruire massivement des quartiers entiers à Gaza, parce que c’est un Etat démocratique, répètent en chœur leurs journalistes et les différents spécialistes «commentateurs» du conflit israélo-palestinien ! (Illustration : Tsahal/Hamas, à la violence répond la violence).

Par Rachid Barnat *

Or dans les territoires palestiniens occupés, les colons israéliens spolient et tuent, régulièrement si ce n’est quotidiennement, des Palestiniens dont personne ne parle en Occident.

Dès qu’un colon s’installe, très vite l’armée israélienne vient le «sécuriser» en créant un espace autour de lui débarrassé des Palestiniens, les chassant de leur maison, de leurs terres; en arrachant au besoin leurs plantations d’oliviers et autres arbres fruitiers, réquisitionnant leurs points d’eau… ce qui explique la carte de la Cisjordanie truffée de colonies israéliennes, réduisant le territoire accordé aux Palestiniens en 1967, à une peau de chagrin !

Qui en parle ? Personne en Occident.

Mais on vous répète à loisir qu’Israël est un Etat démocratique, même s’il est gouverné par une bande de voyous extrémistes, pratiquant ouvertement une politique expansionniste au mépris du droit international et des résolutions de l’Onu; et qui ne s’encombrent pas de tuer les Palestiniens ni de punitions collectives, en détruisant leurs maisons et leurs immeubles ayant abrité un soi-disant terroriste !

Qui parle de ce terrorisme d’Etat?

Peu de voix en Occident dénoncent ce terrorisme-là ! Mais tous condamnent à loisir le «terrorisme» des Palestiniens qui luttent pour leur libération nationale.

Et les plus raisonnables condamnent le Hamas et le qualifient de terroriste mais vous expliquent qu’il aurait pris en otage les Palestiniens, qui n’y sont pour rien. Mais ils ne pipent mot du terrorisme du Likoud qui a pris en otage les Israéliens, pour commettre ses crimes en leur nom; ni des crimes des colons en territoires palestiniens occupés !

Or dans toutes les guerres de libération, l’ennemi est celui qui combat le colonisateur qui le qualifie de terroriste: puisqu’il n’est pas un Etat constitué et reconnu comme tel ! Au terrorisme d’Etat, certains répondent par le terrorisme tout court.

Pour rappel, les Anglais qualifiaient de terroristes, les sionistes de la Haganah, dans leur prétendue guerre de libération en 1947, faite par les juifs d’Europe qui fuyaient le nazisme et l’antisémitisme des Européens; autrement dit, venus coloniser la Palestine, pour installer «un peuple sans terre, sur une terre sans peuple», plaidaient les sionistes d’alors, auprès de l’Onu !

Les massacres et les morts doivent être dénoncés des deux côtés. La vie des bébés, des enfants, des vieillards, des civils massacrés ou tués par les uns et les autres, se valent et doivent susciter la même compassion et la même colère.

Stop aux indignations sélectives !

Si le Hamas a provoqué 1000 morts dans son attaque du 7 octobre 2023, Netanyahu en est à 5000 morts et des quartiers entiers rasés dans Gaza en quelques jours!

En Occident on s’accorde à dire qu’il est légitime qu’Israël se défende ! Mais se défende contre quoi ? Puisque à la faveur d’«escarmouches» et de «guerres», les sionistes qui le gouvernent poussent les frontières onusiennes d’Israël chaque fois un plus avant; et n’auront de cesse que de restaurer le grand Israël biblique, en chassant tous les Palestiniens vers «les périphéries»; c’est-à-dire vers les pays voisins (Jordanie, Egypte, Liban…), en renvoyant «un peuple arabe, chez ses frères arabes», selon leur doctrine sioniste; puisqu’ils nient l’existence de la Palestine et celle de son peuple, qu’ils considèrent venu coloniser la terre promise au peuple élu de Dieu !

Quel peuple accepterait ce néo-colonialisme israélien sans réagir ?

Qui dénonce cette stratégie machiavélique néo-colonialiste mise en place par les sionistes Israéliens et théorisée dans sa thèse universitaire par Benjamin Netanyahu que soutiennent les sionistes évangélistes américains? Peu de voix occidentales en parlent et la dénoncent.

Et ce n’est pas fini ! Pour venger ou mieux encore pour exterminer les Palestiniens détenus dans une prison à ciel ouvert au su et à la vue du monde entier dans une indifférence totale, sans perspective d’en sortir; Netanyahu ira encore plus loin, parce que les responsables politiques américains par leur veto dans les instances internationales, servent en priorité les intérêts des sionistes israéliens et courtisent par la même les sionistes messianiques évangélistes qui forment leur base électorale, composée de près de 85 millions d’électeurs qui votent comme un seul homme !

Le Premier ministre israélien est en passe de réaliser son rêve et celui des sionistes si la communauté internationale ne se décide à reconnaître aux Palestiniens leur droit à un Etat libre et indépendant, ce que leur refuse Netanyahu en bloquant tout processus de paix et en s’alliant et en soutenant les Frères musulmans du Hamas dont il «découvre» le terrorisme, nous dit-il !

Blog de l’auteur.