Attaque d’Israël contre Gaza : plus de 7 700 morts, selon le Hamas

Selon le ministère de la Santé du Hamas, à ce jour, vendredi 28 octobre 2023, 7 703 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de cette phase du conflit avec Israël, déclenchée le 7 octobre.

Sur un autre plan, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a informé son homologue américain Lloyd Austin des objectifs de l’attaque massive en cours de l’armée israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

C’est ce qu’a affirmé le site israélien Ynet, selon lequel, après avoir eu un briefing général sur l’opération, Austin a demandé à Gallant «d’éviter de frapper des personnes qui n’étaient pas impliquées et de ne pas nuire à des innocents».

Le responsable américain a également appelé Israël à accepter une aide humanitaire accrue depuis le terminal de Rafah pour la population de Gaza. Gallant, toujours selon Ynet, a accepté «en principe» les deux demandes formulées par Austin.

«Nos forces terrestres sont toujours sur le terrain et mènent la guerre», a déclaré, de son côté, le porte-parole militaire israélien Daniel Hagari. Et d’ajouter : «Hier soir, elles sont entrées dans le nord de la bande de Gaza et ont étendu leurs activités terrestres.

Deux dirigeants du Hamas tués, selon tsahal

Des unités d’infanterie, de tankistes, du génie et d’artillerie participent à cette opération, appuyées par un fort volume de tirs», a poursuivi Hagari, ajoutant que les «bombardements massifs» à Gaza qui ont également conduit à la mort de dirigeants de la branche militaire du Hamas, y compris le chef de l’unité aérienne «qui a joué un rôle central dans le massacre de 7 octobre», selon ses termes.

L’armée israélienne affirme aussi avoir tué le commandant de la brigade des forces navales du Hamas à Gaza, Ratib Abu Tzahiban. Selon porte-parole militaire, Tzahiban avait organisé et commandé la tentative d’infiltration en Israël le 24 octobre. La marine israélienne, a-t-il ajouté, apporte son soutien aux forces terrestres engagées jusqu’à présent à l’intérieur de Gaza pour l’incursion qui a commencé hier soir.

Erdogan aux Israéliens : «Mettez fin à cette folie»

Le président turc Recep Tayyip Erdogan appelle Israël à «mettre fin à cette folie» et à «arrêter les attaques», rapporte aujourd’hui l’agence turque Anadolu.

«Tout conflit en cours sur le continent eurasien peut se transformer en guerre majeure», a averti, pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères ruse Sergueï Lavrov à l’agence de presse biélorusse BelTA. Détruire la bande de Gaza ou expulser deux millions d’habitants de l’enclave palestinienne risque de provoquer «une crise qui pourrait durer des décennies, voire des siècles», a-t-il ajouté, rapporte Tass.

«Je pense que les conflits sont tous dangereux à leur manière. Chacun peut déclencher une grande guerre. Je pense en particulier à ce qui se passe au Moyen-Orient», a renchéri le secrétaire générale de l’Onu.

Les otages pourraient être libérés

Le Hamas a reçu du ministère des Affaires étrangères de Moscou une liste de Russes susceptibles de figurer parmi les otages emmenés à Gaza, les recherche et est prêt à les libérer.

C’est ce qu’a déclaré Moussa Abou Marzouk, responsable des relations extérieures de groupe Hamas, à Ria Novosti.«Du côté russe, nous avons reçu une liste de citoyens ayant la double nationalité. Nous sommes très attentifs à cette liste et la traiterons avec soin, car nous considérons la Russie comme notre amie la plus chère», a déclaré Marzouk, ajoutant que cette liste contient au total 8 noms que le Hamas traite «comme des hôtes» et que «dès que nous les trouverons, nous les relâcherons».

I. B. (avec agences).