L’OMS lance «un appel à l’humanité» pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza

«Civils, patients et personnel de santé de la Bande de Gaza ont passé la nuit dans l’obscurité et la terreur au milieu des bombardements israéliens incessants», a déploré l’OMS en appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rappelé sur la plateforme X, qu’après «une nuit marquée par des bombardements d’une intensité inédite et des incursions terrestres à Gaza, le bilan de blessés ne cesse de s’alourdir, tandis que les ambulances ne peuvent pas les atteindre en raison des interruptions de tous les moyens de communication»

L’OMS a de ce fait appelé à un cessez-le-feu immédiat «pour des raisons humanitaires et à la protection des civils et des infrastructures civiles ainsi que des agents de santé, des patients, des établissements de santé, des ambulances et des civils hébergés dans ces établissements…»

«Nous faisons appel à l’humanité et à tous ceux qui ont le pouvoir de mettre fin aux combats maintenant, conformément à la résolution des Nations Unies adoptée hier, qui appelle à une trêve humanitaire, ainsi qu’à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les civils détenus», lit-on encore dans le post prtagé via les réseaux sociaux.

Rappelons que depuis le 7 octobre les frappes de l’occupant israélien sur Gaza ont fait 7.703 morts, dont des centaines de centaines d’enfants et que la nuit du vendredi au samedi a certainement été la plus terrifiante pour les Gazaouis coupés du monde, sous les bombardements, sans internet et sans communications qui ont été interrompus.

Y. N.