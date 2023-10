Le Quintette Makni en concert Tzigane le 1er novembre au Théâtre municipal de Tunis

Le Quintette Makni en concert Tzigane au Théâtre municipal de Tunis le mercredi 1er novembre 2023 à 20h. Un programme composé et/ou arrangé spécialement par Mohamed Makni.

Violoniste et compositeur, après une carrière en France, Mohamed Makni est de retour en Tunisie pour partager avec ses frères Hichem, Hafedh et Bassem des moments musicaux uniques. Le Quatuor Makni ne s’est pas produit depuis 2001, ils se retrouvent cette fois autour de ce beau programme en quintette qu’ils forment avec leur fils et neveu le violoncelliste Wassim Makni, n’étant pas encore né en 2001.

Nous espérons vous retrouver nombreux autour de ce programme, une manière de se ressourcer pour combattre le quotidien.

Billets à 20, 25 et 30 TND disponibles :