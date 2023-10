La bande de Gaza affamée sous les bombes israéliennes

Les habitants de Gaza, affamés, ont pris d’assaut les centres de distribution humanitaire de l’Onu. Dans le nord de la bande de Gaza, l’armée israélienne continue de pilonner les zones frontalières où des éléments du Hamas ont soudainement émergé d’un des nombreux tunnels près du passage d’Erez pour faire face aux chars et aux troupes terrestres.

«Des milliers de personnes sont entrées dans plusieurs entrepôts et centres de distribution de l’UNRWA dans le centre et le sud de la bande de Gaza», a annoncé l’Onu ce matin, lundi 30 octobre 2023. «C’est un signe inquiétant que l’ordre public commence à s’effondrer après trois semaines de guerre et un siège sévère sur Gaza», a ajouté l’organisation.

Des images circulant tout au long de la journée d’hier montraient des gens quittant les entrepôts avec des sacs de farine et d’autres produits. La police du Hamas a dû intervenir et, selon des sources sur place, est parvenue à récupérer au bout de quelques heures une bonne partie des quantités pillées.

En outre, il convient de noter que jusqu’à présent, seuls 80 camions d’aide sont entrés dans l’enclave palestinienne depuis le point de passage de Rafah, entre l’Égypte et Gaza. «Très peu de camions, des processus lents, des inspections rigoureuses, des approvisionnements qui ne répondent pas aux exigences de l’Onu et d’autres organisations humanitaires, et surtout l’interdiction d’entrée du carburant sont la recette de l’échec», a dénoncé le directeur de l’UNRWA à Gaza, Thomas Blanc.

La situation, comme l’a résumée le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres lui-même, «devient de plus en plus désespérée d’heure en heure». Mais au lieu d’un cessez-le-feu humanitaire, Israël a intensifié ses opérations militaires, regrette le haut fonctionnaire international.

Pour alléger la pression sur la population de Gaza, les États-Unis sont également intervenus et – selon le Wall Street Journal – ont exhorté Israël à rétablir les communications avec Gaza.

Le conseiller à la sécurité nationale Jack Sullivan, tout en réitérant que le Hamas utilise les civils comme boucliers humains à Gaza, a ensuite été assez direct en soulignant qu’Israël a la responsabilité de protéger les civils. Mais il a surtout qualifié de «totalement inacceptable» l’augmentation de la violence des colons israéliens depuis le début de la guerre à Gaza. Des sujets que le président américain Joe Biden a évoqués avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu lors du premier appel téléphonique entre les deux hommes depuis le début de la guerre, insistant également sur la nécessité d’augmenter le flux de l’aide humanitaire de manière «immédiate et significative».

Sur le terrain, les troupes israéliennes ont renforcé leurs forces et étendu leur tête de pont plus profondément dans l’enclave palestinienne, tout en restant dans un périmètre plutôt maîtrisé. Mais le nord de Gaza n’est pas le seul point de friction : d’intenses affrontements sont également signalés dans la partie centrale de la bande, près du camp de réfugiés d’El-Bureij. Mais même dans ce cas, nous parlons toujours d’une zone réglementée proche de la barrière défensive.

Les raids de l’armée de l’air israélienne ont également touché la ville de Gaza, notamment la zone de l’hôpital Al-Quds, dont Israël a une nouvelle fois demandé avec force l’évacuation, et l’Université islamique. «Les forces d’occupation israéliennes continuent de tirer délibérément des roquettes directement à proximité de l’hôpital Al-Quds pour forcer le personnel médical, les personnes déplacées et les patients à l’évacuer. Cela a causé des dégâts importants aux services hospitaliers et exposé les résidents et les patients à un risque d’étouffement», a dénoncé le Croissant-Rouge palestinien.

Le porte-parole militaire Daniel Hagari a indiqué qu’il y avait 450 attaques contre des cibles du «terrorisme du Hamas», notamment des centres de commandement opérationnel, des postes d’observation et des sites de lancement de missiles antichar. Parmi les personnes tuées figurait également un haut dirigeant du Jihad islamique : Taysir Alghouti, membre du bureau politique de l’organisation.

Le terminal d’Erez – a expliqué l’armée, en référence à l’affrontement au cours duquel des miliciens sortant des tunnels ont été tués – «avant le 7 octobre, c’était le lieu d’où des milliers de personnes de Gaza entraient en Israël pour travailler ou se faire soigner. Le Hamas a construit un tunnel».

Dans cette bataille, les premiers soldats blessés ont également été signalés, dont deux grièvement. Et les tirs de roquettes se sont poursuivis en Israël : non seulement depuis Gaza mais aussi depuis le Liban.

Le nombre de morts dans la bande de Gaza a dépassé les 8 000 et le nombre d’otages aux mains du Hamas s’élève à 239.

I. B. (avec agences).