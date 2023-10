Les deux-tiers des Tunisiens ne font pas confiance aux médias  

Selon une récente étude, les deux-tiers des citoyens tunisiens «ne font pas confiance au contenu des médias, ni aux journalistes et chroniqueurs», ni Tunisiens ni étrangers.

L’étude intitulée «Restaurer la confiance dans les médias», réalisée par le cabinet de conseil Prodata, a été présentée lors d’une conférence sur le même thème organisée à Tunis les 30 et 31 octobre 2023.

Le modérateur de l’étude, Mohamed Torgeman, a déclaré que les personnes interrogées reprochent aux médias de présenter des informations sans les analyser ni proposer de solutions à des questions sensibles qui restent floues pour le public, telles que les réformes économiques majeures et l’inflation. Ces personnes se sont également plaintes du manque d’objectivité dans le traitement de l’information, notamment dans le domaine économique, a-t-il ajouté.

Les personnes interrogées, dont 80% sont des femmes, considèrent les médias comme «une source de stress et d’énergie négative».

Torgeman a également souligné que malgré le manque de confiance à l’égard des médias tunisiens et étrangers, le programme d’information de la chaîne nationale Watania 1 demeure une source de confiance pour les Tunisiens.

Internet et les réseaux sociaux ont porté un coup dur aux médias traditionnels tels que la télévision, la radio et les journaux, et sont devenus la principale source d’information, surtout après la crise du coronavirus.

Cette conférence est organisée par l’Institut des sciences de la presse et de l’information (Ipsi) en collaboration avec le Centre baltique pour l’excellence des médias, le Bureau de l’Unesco au Maghreb et le programme tunisien de soutien aux médias (Pamt).