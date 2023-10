Terroristes évadés : Le directeur de la prison Mornaguia démis de ses fonctions

Le porte-parole du Comité général des prisons et de la rééducation (CGRP) Ramzi Kouki a annoncé que la ministre de la Justice Leila Jaffel a décidé de mettre fin aux fonctions du directeur de la prison civile de La Mornaguia.

Cette décision été prise après l’évasion, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, de cinq dangereux terroristes de la prison de la Mornaguia, dont certains impliqués dans les assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi en 2013, et qui sont actuellement toujours en cavale.

Outre le limogeage du directeur de la prison, d’autres mesures seront prises à la lumière des résultats de l’enquêtes menées suite à cette évasion , précise Ramzi Kouki dans une déclaration à l’agence Tap, ajoutant que l’Inspection générale relevant du ministère de la Justice mène également une enquête en parallèle à celle ouverte par le Parquet antiterroriste afin de déterminer les responsabilités dans cette affaire.

La même source ajoute que les unités sécuritaires ont intensifié les contrôle et les recherches sur tout le territoire et notamment au niveau des frontières afin de mettre la main sur les terroristes évadés, tout en appelant les citoyens à collaborer dans les recherches et à informer les forces sécuritaires et militaires de toute information pouvant aider à mettre la main sur les concernés.

Rappelons que le directeur général des services spéciaux et le directeur central des renseignements généraux ont également été démis de leurs fonctions, d’après un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Y. N.