Tunisie Telecom remet au CRT des aides en faveur des Palestiniens  

Les dons en nature collectés par les agents et les cadres de Tunisie Telecom au profit du peuple palestinien ont été remis au Croissant rouge tunisien (CRT).

Ces dons, qui ont été collectés au cours d’une campagne de solidarité avec le peuple palestinien, ont été remis au CRT lors d’une cérémonie organisée à cet effet, samedi 28 octobre 2023, au Pôle technologique El-Ghazela, à l’Ariana, en présence du PDG de Tunisie Telecom Lassaad Ben Dhiab et du président du CRT Abdellatif Chabou. Ce dernier a loué à cette occasion les efforts des employés de l’opérateur historique, leur solidarité avec leurs frères et sœurs en Palestine et leur dévouement aux causes humanitaires de façon générale, tout en réitérant la détermination du CRT à poursuivre son soutien aux frères palestiniens dans la douloureuse épreuve qu’ils traversent aujourd’hui avec la guerre lancée contre eux par Israël.

De son côté, le PDG de Tunisie Telecom a affirmé que cette contribution reste modeste face aux souffrances que subit le peuple palestinien et à l’ampleur de ses besoins de toutes sortes en ces moments difficiles où il est soumis à l’agression sauvage de l’armée israélienne.

La campagne de dons a été un mouvement spontané lancé par les enfants de Tunisie Telecom qui font partie du peuple tunisien dont la solidarité agissante avec son frère palestinien ne date pas d’hier et s’est concrétisée en plusieurs occasions par le passé, a souligné M. Ben Dhiab.

A cette occasion, quelque 140 paquets de grand format ont été livrés au CRT. Ils contiennent diverses aides matérielles, notamment des médicaments, des couvertures et autres produits dont ont besoin aujourd’hui les habitants de Gaza.

Ces aides ont été recueillis après des employés de Tunisie Telecom dans toutes les régions du pays, en coordination avec les antennes locales et régionales du CRT. Dans ce cadre, des cérémonies de collecte des aides ont été organisées au niveau des directions régionales de Tunisie Telecom.

