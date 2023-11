Devises, bijoux et drogues saisis à Sfax : Un charlatan et un étranger en détention

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé la saisie de devises étrangères, des sommes en dinars tunisiens de source inconnue, 6 kg de bijoux en or et différentes drogues à Sfax, où un charlatan et un étranger ont été arrêtés pour escroquerie, trafic et blanchiment d’argent.

L’opération a été menée dans la nuit du 30 au 31 octobre 2023 par les brigades spécialisées de la GN qui sont parvenues à mettre la main sur un charlatan tunisien qui exerçait illégalement de la médecine et ce qu’il qualifiait de sorcellerie ainsi que d’un étranger qui réside illégalement en Tunisie.

Lors d’une descente effectuée chez les suspects à Mahrès, les agents ont saisi 6 kg de bijoux en or et des pierres précieuses, 189.000 dinars tunisiens, 18.560 dollars, 9.700 euros, 57.000 dinars en monnaie libyenne, outre de précieuses montres, des antiquités en or pur…

La garde nationale a également saisi une quantité de différentes drogues, des médicaments d’origine inconnue, ainsi que plusieurs passeports d’individus de différentes nationalités.

Les deux suspects ont été placés en détention sur ordre du ministère public, qui a décidé de les poursuivre pour trafic, blanchiment d’argent, escroquerie, entre autres chefs d’accusation et a également ordonné la poursuite de l’enquête.

